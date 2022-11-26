Şişli'deki vahşetin sır perdesi aralanıyor: Kimlikleri belli oldu

İstanbul Şişli'de bir gecekonduda cesetleri bulunan 2'si kadın 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

AA
26 Kasım 2022 Cumartesi, 13:54
Şişli'deki vahşetin sır perdesi aralanıyor: Kimlikleri belli oldu
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Şişli Kuştepe Mahallesi'nde dün gece bir gecekonduda silahla vurulmuş halde 2'i kadın 1'i erkek olmak üzere 3 ceset bulunmuştu. Sağlık görevlilerinin silahla vurularak öldürüldüklerini belirlediği kişilerin ev sahibi Vahit A. ile aynı mahallede ikamet eden Tülay V. ve Merve Ö. olduğu tespit edildi.

(Tülay Vural (solda), Merve Özturan (ortada), Vahit Ateş (sağda))

NE OLMUŞTU?

Polis ekipleri ihbar üzerine Şişli'de bulunan gecekonduya gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 2'si kadın 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı. Savcı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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