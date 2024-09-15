Tüm zamanların en çok satan PC özel oyunu rekor kırdı

Yayınlanma: 15.09.2024 - 20:58

Güncelleme: 15.09.2024 - 20:58

Guinness Dünya Rekorlar'ının oyun tarafı için özel rekorları bulunuyor. 2025 yılı için hazırlanan Gamer's Edition'da ise tüm zamanların en çok satan PC özel oyunu duyuruldu. Buna göre yaratıcılık sunan ve pek çok modu bulunan sandbox yapısına sahip Garry's Mod, 20 milyondan fazla satarak bir rekor elde etti.

DÜNYANIN EN ÇOK SATAN PC ÖZEL OYUNU

Windows, macOS, Linux ve GeForce Now gibi PC tarafında yer alan oyun, ilk olarak 2006 yılında sunuldu. Garry Newman tarafından tasarlanan oyunun geliştirici tarafında Facepunch Studios yer alıyor.

Valve'nin Steam'inde oynanabilen oyun, absürt yapısıyla, ve binlerce moduyla öne çıkıyor.

Oyuncular sınırsız oynanış mekaniklerine ulaştığı gibi aynı zamanda nesnelerle de sınırsız bir etkileşim kurabiliyor. Oyun topluluk desteği ve yenilikçi modlar sayesinde 18 yıldır oynanmaya devam ediyor.