Tüp şeklinde bir robot

Yayınlanma: 11.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.08.2023 - 03:00

Söz konusu robot -tıpkı güneşe doğru eğilen bir bitki gibi- ışık kaynağı yönünde eğilecek şekilde de tasarlanabiliyor.

IŞIĞA TEPKİ VERİYOR

Bu teknolojinin arkasında ise malzeme biliminin incelikleri var. Bazı malzemelerdeki moleküller, enerjisini ışıktan alarak malzemenin genleşmesine veya büzülmesine neden olma özelliğine sahip oluyor. Çin’deki Westlake Üniversitesi’ndeki Jiu-an Lv de bu etkiyi 15 ila 40 milimetre uzunluğundaki bir tüpten oluşan yumuşak bir robotun prototiplerini yapmak için kullanmış. O ve meslektaşları, ışığa duyarlı elastik bir malzemeden lifleri, bir filin hortumundan esinlenerek bir düzeneğe sararken, robot ışığa tepki veriyor ve farklı frekansla yoğunluktaki ışıklarla aydınlatıldığında farklı şekiller alıyordu. Kaliforniya Üniversitesi’nden Shengqiang Cai, bu uyarlanabilir robot davranışının etkileyici olduğunu ve -güneş panelleri gibi- kendi kendini ayarlaması gereken cihazlar geliştirme konusunda yararlı olabileceğini söylüyor.

https://www.newscientist.com/article/2379564-tentacle-robot-can-bend-through-pipes-and-unscrew-bolts/