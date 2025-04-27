Türk mitolojisinden esinlenilerek geliştirilen dijital oyun

Yayınlanma: 27.04.2025 - 22:11

Güncelleme: 27.04.2025 - 22:11

2015 yılında kurulan ve finans, oyun, dijital yayıncılık ve altyapı teknolojileri gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren firma, Türk mitolojisinden esinlenerek hazırladığı video oyununu kısa sürede çevrim içi platformlara açmayı planlıyor.

"Olpamis" adıyla meraklılarıyla buluşmaya hazırlanan oyunla, kültürel köklerin evrensel bir dille anlatılması hedefleniyor.

Hedef, dünyanın önde gelen dijital oyun platformunda yer almak

Roof Stacks firması kurucusu Burak Soylu,yaklaşık iki yılda hazırladıkları ve geliştirme aşamasına devam ettikleri projeyi anlattı.

Dijitalleşen dünyanın oyun sektörünü de değiştirdiğini belirten Soylu, önceden CD'lerden alınan oyunların artık çevrimiçi platformlara yüklendiğini söyledi.

Soylu, çevrimiçi oyun dağıtım şirketi olan Steam'in, bu alanda dünyada önemli bir platform olduğuna işaret ederek, "Biz metroidvania (aksiyon ve macera) tarzında oyun üretiyoruz. Bu, söz konusu platformda üretilebilecek en zor oyun kategorisidir. Biz oyun dünyasının profesyonellerinin olduğu Steam'i kendimize hedefledik. Türk kültürünü, Türk dünyasının hassasiyetlerini anlatan bir oyun yapıyoruz. Bizim ana karakterimiz bir kurt, bununla kardeşlik hukuku üzerine kurulmuş güzel bir hikayeyi anlatarak oyun dünyasına kendi duygu ve hassasiyetlerimizi aktarabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Geliştirdikleri Olpamis oyunuyla kasım ayında Steam platformunda yer almayı planladıklarını kaydeden Soylu, Haziran 2026'da da tüm platformlarda oyun severlerle buluşacaklarını ifade etti.

Soylu, Ankara'da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda oyunun ilk tanıtımını yaptıklarını, yurt dışında da Almanya'nın Hamburg kentinde oyun tutkunlarıyla bir araya geleceklerini anlattı.