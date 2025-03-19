Steam'de kötü amaçlı yazılım içeren oyun alarmı

Yayınlanma: 19.03.2025 - 03:26

Güncelleme: 19.03.2025 - 03:38

Steam'de oyunları indirmek oldukça güvenli olsa da daha önce bir oyunun kötü amaçlı yazılım içerdiği fark edilmiş ve bildirilmişti. Bunun ardından kısa bir süre sonra bu tarz kötü amaçlı yazılım içeren oyun fark edildi. Sniper: Phantom’s Resolution adındaki oyun, yüklendiğinde bilgisayara virüs yüklüyor ve yönetici ayarlarına erişerek verileri çalıyor.

Oyunun aslında oyun görünümlü bir virüs olduğu aktarılıyor. Bu sayede oyun, Steam kurallarını ihlal ederek, kullanıcıların bilgisayarına erişiyor.Kullanıcıların Sniper: Phantom’s Resolution'ı indirmemeleri veya kurmamaları, daha önce kurmuşlarsa tüm dosyaları silmeleri ve şifrelerini de değiştirmeleri tavsiye ediliyor.

Oyun, Steam'den kaldırılmış durumda ancak Google araması yapıldığı zaman, platformda halen listeleniyor ancak 2025 yılının ikinci çeyreği çıkacağı yazıyor. SteamDB sayfasında ise oyunun geliştiricisi olduğu yazan 'sierrasixstudios.dev'in 1 ürünü gözüküyor o da Sniper: Phantom’s Resolution. Oyunun 178 takipçisi olduğu yazıyor, bunlar oyunları bilgisayarlarına yükleyen kullanıcılar mı yoksa sadece oyunu beğenip takip edenler mi bilinmiyor.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Şubat ayında Steam'de PirateFi adlı bir oyun yayınlandı. Temelde hayatta kalma simülasyonu olarak görünün oyun, kötü amaçlı yazılım içerdiği için kısa sürede Valve tarafından oyunu mağazasından kaldırdı. Oyunu oynayan tüm oyunculara bilgisayarlarını sıfırlamaları ve işletim sistemlerini yeniden yüklemeleri önerildi.

Geçen ayın ardından ikinci kez böyle virüslü bir oyunun platforma eklenmesinin küçümsenmemesi gerekiyor. İkinci virüslü oyun vakası, potansiyel olarak başka oyunlarda da virüs tehlikesinin olduğunu gösteriyor.