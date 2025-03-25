Steam'de yüzde 90'a varan yeni indirim haftası

Steam'de Şehir Kurma ve Koloni Simülasyonu Festivali başladı. Buna göre onlarca oyunda indirim var.

Steam'de yüzde 90'a varan yeni indirim haftası
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:25

Steam'de bu sefer de Şehir Kurma ve Koloni Simülasyonu Festivali başladı. Bu kapsamda onlarca oyunda kısa süreliğine indirimler var. 31 Mart'a kadar devam edecek olan indirimler Türkiye saatiyle 20.00'de sona erecek.

Peki bu festival kapsamında hangi oyunlar ne kadara satılmaya başlandı?

STEAM İNDİRİMİNDE FİYATI DÜŞEN OYUNLAR

Türünün popüler oyunlarında da indirimler bulunuyor. Örneğin Cities Skylines serisinin ilk oyunu yüzde 90 indirimle 1,79 dolara kadar düşmüş durumda. İşte indirimler:

Oyunun Adı Normalde Fiyatı İndirimli Fiyatı
Cities Skylines 17,99 dolar 1,79 dolar (yüzde 90)
Cities Skylines 2 29,99 dolar 23,99 dolar (yüzde 20)
Frostpunk 2 20,99 dolar 14,69 dolar (yüzde 30)
Frostpunk 14,99 dolar 2,24 dolar (yüzde 85
RimWorld 17,99 dolar 14,39 dolar (yüzde 20)
Manor Lords 19,99 dolar 13,99 dolar (yüzde 30)
Foundation 17,99 dolar 13,49 dolar (yüzde 25)
Dipolomacy is Not an Option 14,99 dolar 7,49 dolar (yüzde 50)
Norland 14,99 dolar 9,74 dolar (yüzde 35)
Oxygen Not Included 7,99 dolar 2,71 dolar (yüzde 66)

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