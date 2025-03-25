Steam'de yüzde 90'a varan yeni indirim haftası

Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:25

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:26

Steam'de bu sefer de Şehir Kurma ve Koloni Simülasyonu Festivali başladı. Bu kapsamda onlarca oyunda kısa süreliğine indirimler var. 31 Mart'a kadar devam edecek olan indirimler Türkiye saatiyle 20.00'de sona erecek.

Peki bu festival kapsamında hangi oyunlar ne kadara satılmaya başlandı?

STEAM İNDİRİMİNDE FİYATI DÜŞEN OYUNLAR

Türünün popüler oyunlarında da indirimler bulunuyor. Örneğin Cities Skylines serisinin ilk oyunu yüzde 90 indirimle 1,79 dolara kadar düşmüş durumda. İşte indirimler: