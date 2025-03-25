Steam'de yüzde 90'a varan yeni indirim haftası
Steam'de Şehir Kurma ve Koloni Simülasyonu Festivali başladı. Buna göre onlarca oyunda indirim var.
Steam'de bu sefer de Şehir Kurma ve Koloni Simülasyonu Festivali başladı. Bu kapsamda onlarca oyunda kısa süreliğine indirimler var. 31 Mart'a kadar devam edecek olan indirimler Türkiye saatiyle 20.00'de sona erecek.
Peki bu festival kapsamında hangi oyunlar ne kadara satılmaya başlandı?
STEAM İNDİRİMİNDE FİYATI DÜŞEN OYUNLAR
Türünün popüler oyunlarında da indirimler bulunuyor. Örneğin Cities Skylines serisinin ilk oyunu yüzde 90 indirimle 1,79 dolara kadar düşmüş durumda. İşte indirimler:
|Oyunun Adı
|Normalde Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Cities Skylines
|17,99 dolar
|1,79 dolar (yüzde 90)
|Cities Skylines 2
|29,99 dolar
|23,99 dolar (yüzde 20)
|Frostpunk 2
|20,99 dolar
|14,69 dolar (yüzde 30)
|Frostpunk
|14,99 dolar
|2,24 dolar (yüzde 85
|RimWorld
|17,99 dolar
|14,39 dolar (yüzde 20)
|Manor Lords
|19,99 dolar
|13,99 dolar (yüzde 30)
|Foundation
|17,99 dolar
|13,49 dolar (yüzde 25)
|Dipolomacy is Not an Option
|14,99 dolar
|7,49 dolar (yüzde 50)
|Norland
|14,99 dolar
|9,74 dolar (yüzde 35)
|Oxygen Not Included
|7,99 dolar
|2,71 dolar (yüzde 66)
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