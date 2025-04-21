Steam'de kısa süreliğine bir oyun ücretsiz oluyor
Steam'de kısa süreliğine AtmaSphere adlı oyun ücretsiz oluyor.
Ücretsiz oyun verme geleneği pek bulunmayan Steam'de ücretsiz verilen oyunlar oldukça kısa süreli veriliyor. AtmaSphere adlı platform oyunu ise 23 Nisan'a kadar ücretsiz oynanabiliyor.
STEAM'DE KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ OYUN
AtmaSphere, 2018 yılında yayınlanan ve ortaçağ temalı bir platform oyunu. Top ile çeşitli engelleri aşmak gerekiyor. Oyun genel anlamda beğenilmiş olsa da en son yapılan Steam yorumları karışık olsa da incelemelerin tümüne bakıldığında ise olumlu olduğunu görüyoruz.
Oyun aynı zamanda konsol tarafında yer alıyor ve ücretsiz olarak sunuluyor.
Etiketler: #Steam
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