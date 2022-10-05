Türkiye, Avrupa'da en çok telefon ile görüşen ülke oldu

05 Ekim 2022 Çarşamba, 16:07

Türkiye'nin telefon kullanımına ilişkin BTK tarafından yeni bir rapor yayımlandı. Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu, olarak adlandırılan verilerde Türkiye'nin en çok telefon ile görüşme yapan ülke olması dikkat çekti.

TÜRKİYE, 560 SAAT KULLANIM SÜRESİ İLE İLK SIRADA YER ALIYOR

Türkiye'de teknolojinin sıkı sıkıya takip edildiği biliniyor. Belirli bir kitle tarafından yeni çıkan telefonların ya da cihazların alındığına şahitlik ediyoruz. Öte yandan BTK tarafından yayımlanan verilerde 2022 yılının ikinci çeyreğinde 560 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi Türkiye en çok telefon görüşmesi yapan ülke konumunda. Türkiye'yi ikinci sırada 377 dakika ile Norveç takip ediyor.

Norveç'i üçüncü sırada Hırvatistan 322 dakika ortalama ile takip ediyor. Listede Makedonya 243 dakika, İzlanda 196 dakika, Çek Cumhuriyeti 167 dakika ve Almanya 153 dakika ortalama ile takip ediyor. Avrupa ortalaması ise kayıtlara göre 243 dakika. Yani Türkiye bu ortalamanın iki katının da oldukça üstünde.

BTK raporunun tamımını okumak isterseniz şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.