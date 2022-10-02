En hızlı orta segment telefonlar belli oldu! Zirve şaşırtıyor

02 Ekim 2022 Pazar, 13:06

Eylül ayında en hızlı olan cihazları değerlendiren ve performanslarına göre puanlandıran AnTuTu, orta segment Android cihazlar arasında en iyi 10 cihazı listeledi. Eylül ayında en iyi performans değerlerine sahip olan modeller yine şaşırtmadığı üzere 'çin merkezli şirketlerin telefonları' oldu.

EN HIZLI ORTA SEGMENT ANDROİD CİHAZLAR

Her ne kadar amiral gemisi cihazlara herkes heyecanlanıyor olsa da en çok kullanılan ve satın alınanlar orta segment grubu oluyor. Yani kullanıcılar her ne kadar amiral gemisi premium cihazları takip etse de gün sonunda orta segment cihazları kullanıyor. Bu nedenle hazırlanan liste oldukça önemli.

Listede yer alan cihazların işlemci tarafında Qualcomm'un öne çıktığını görüyoruz. Listenin zirvesinde ülkemizde satılmayan iQOO Z6 var. Cihaz performans tarafında 596 bin 453 alarak liderliğe oturmuş durumda ve şaşırtmayacağı üzere Snapdragon 778G+'dan gücünü alıyor. Cihazın ardından ikinci sırada yine iQOO Z5 yerini alıyor. Z6'ya göre yine fena olmayan bir puan alan Z5, 571 bin 634 puan ile performansını gösteriyor.

TÜRKİYE'DE BİLİNEN CİHAZLAR DA LİSTEDE YER ALIYOR

Listenin üçüncü sırasında ise ülkemizde bilinen bir marka var Oppo. Oppo Reno 8 Pro 5G, 569 bin 340 puan ile ilk üçe girmeyi başarmış. Dördüncü sırada Xiaomi Civi 1S, 550 bin 266 puan ile yer alıyorken, Honor 70 modeli de 540 bin 179 puanla bu yarışı göğüslüyor.

Listenin tamamı ise şu şekilde:

iQOO Z6 – 596 bin 453 puan

iQOO Z5 – 571 bin 634 puan

OPPO Reno 8 5G – 569 bin 340 puan

Xiaomi Civi 1S – 550 bin 266 puan

Honor 70 – 540 bin 179 puan

Xiaomi 11 Lite 5G NE – 532 bin 416 puan

Honor 60 – 526 bin 653 puan

Honor 50 Pro – 524 bin 472 puan

Honor 50 – 517 bin 475 puan

Huawei P50E – 515 bin 247 puan