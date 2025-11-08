Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bilinen en büyük karadelik parlaması 10 trilyon Güneş'in parlaklığına ulaştı

Bilinen en büyük karadelik parlaması 10 trilyon Güneş'in parlaklığına ulaştı

8.11.2025 06:27:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Bilinen en büyük karadelik parlaması 10 trilyon Güneş'in parlaklığına ulaştı

Araştırmacılar, bir karadelikte bugüne kadar kaydedilen en büyük parlamanın, en parlak noktasında 10 trilyon Güneş’in parlaklığına eş değer olduğunu tespit etti.

ABD'deki California Teknoloji Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, 2018'de keşfedilen bir karadelikte hala gözlemlenebilen bir parlamayı geriye dönük olarak inceledi.

Araştırmacılar, bu parlamanın bugüne kadar kayıtlara geçen karadelik parlamalarından 30 kat daha parlak olduğunu, zirve yaptığı noktada 10 trilyon Güneş'in parlaklığına ulaştığını saptadı.

Böyle büyük bir parlamaya neyin neden olduğunu belirlemeye çalışan araştırmacılar, kara deliğin, Güneş'ten en az 30 kat büyük bir yıldızı parçalara ayırarak yavaşça içine çekmiş olabileceğine işaret etti.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Astronomy" adlı dergide yayınlandı.

İlgili Konular: #uzay #güneş #bilim

İlgili Haberler

PlayStation Portal için beklenen bulut oyun desteği sunuldu
PlayStation Portal için beklenen bulut oyun desteği sunuldu PlayStation Portal için artık bulut oyun desteği geldi. Bu sayede PlayStation 5 oyunları buluttan oynanabiliyor.
Yapay zeka destekli akıllı yüzük tanıtıldı
Yapay zeka destekli akıllı yüzük tanıtıldı Yapay zeka yüzüklere kadar ulaştı. Sanbar isimli şirket yeni Stream Ring akıllı giyilebilir ürününü tanıttı.
Çok ince yapılı Huawei Mate 70 Air tanıtıldı
Çok ince yapılı Huawei Mate 70 Air tanıtıldı İnce yapısıyla dikkat çekmesi beklenen Huawei Mate 70 Air resmi olarak tanıtıldı.