Türkiye'de internet kullanım oranı açıkladı! En çok kullanılan uygulama belli oldu

27.08.2025 19:24:00
2025 yılına yönelik yeni dijital veriler paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri kullanım araştırması internet kullanan bireylerin oranını yüzde 90,9'a ulaştığını gösterdi.

Yapay zekanın aktif bir şekilde dijital platformlarda kullanılması internet kullanımını da artırdı. Yeni yayınlanan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri kullanım araştırmasına göre internet kullanan bireylerin oranı yüzde 90,9 oldu. 

TÜRKİYE'DE İNTERNET KULLANIM ORANLARI

Geçen yılın 16-74 yaş grubundaki internet kullanım oranı yüzde 88,8 iken bu yıl geçen yıla oranla arttı. Erkeklerin internet kullanımı yüzde 93,6 olurken kadınların yüzde 88,2 olarak kayıtlara geçti. 

Image

E-devlet hizmetlerini de kullananların sayısı yüzde 76,1 oldu. Erkekler yüzde 82,8 oranında kadınlar ise yüzde 69,5 seviyesinde e-devlet hizmetlerinden yararlandı. Açıklanana göre 25-34 yaş grubunda bu hizmetleri kullanım oranı yüzde 92,8 oldu. Yaş grubu arttıkça bu oran da düştü. Verilere göre 65-74 yaş grubunda kullanım oranı yüzde 29,6'ya düştü.

Öte yandan internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme de yüzde 55,7 seviyesinde oldu. 

İnternet üzerinden öğrenme faaliyeti gerçekleştiren kişilerin oranı ise oldukça düşük kalarak yüzde 17,7 oldu.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN UYGULAMALAR

TÜİK verilerine göre en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması yüzde 88,6 ile WhatsApp oldu. Yüzde 72,9 ile YouTube ikinci sırada yüzde 68,1 ile Instagram ise üçüncü sırada yer aldı. 

İlgili Konular: #tüik #dijital #İnternet erişimi

