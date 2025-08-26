Google Chrome tarayıcısı sanıldığı kadar güvenilir değil

İnternet tarayıcıları arasında en çok tercih edilenlerden olan Google Chrome tarayıcısına yönelik yeni bir araştırma yayınlandı. Buna göre gizlilik odağında oldukça kötü bir puana sahip olan Chrome, kullanıcıların tarama geçmişinden kişi bilgilerine kadar birçok kişisel verisini topluyor.

GOOGLE CHROME KİŞİSEL VERİLERİ TOPLUYOR

Chrome kullanan kişiler çoğunlukla tarayıcının çok hızlı olması, pratik kullanımı ve sayısız çeşitlilikte uzantıya sahip olması sebebiyle tercih ediyor. Ancak VPN hizmeti sunan Surfshark tarafından yapılan araştırma Chrome'un bu özelliklerinin yanı sıra kullanıcıları izlediğini ortaya çıkarttı.

Mobil tarayıcılar arasında en fazla kişisel veriyi toplayan uygulamalardan biri olan Chrome, tarama geçmişi, cihaz bilgileri ve kaydedilmiş ödeme yöntemlerine kadar epeyce veriyi topluyor. Burada toplanan veriler kullanıcıların karşısına hızlı otomatik bilgileri doldurma, kişiselleştirilmiş haber akışı veya cihazlar arasında senkronizasyon gibi kolaylıklar olarak çıkıyor.

Öte yandan yapılan araştırmada görüldü ki Chrome verileri yalnızca kişi tarayıcıyı kullanırken toplamıyor. Arka planda kullanıcı hareketlerini de izliyor. Bir diğer yandan kullanıcıların tercih ettiği Gizli Mod ise adı kadar gizli değil. Yani siz görünmeden internette gezindiğinizi sanarken aslında bu mod açıkken bile izleniyorsunuz.

Chrome'a Gizli Mod özelinde önceki yıllarda dava dahi açılmıştı. Kullanıcılar Gizli Mod açıkken verilerinin izlenmesini istemiyordu. Dava ile bazı kullanıcı bilgilerinin toplandığı ortaya çıkmış ve karar neticesinde Google geçen yıl gizli mod kullanıcılarının milyarlarca verisini silmeyi kabul etmişti.

Kullanıcılar bu noktada daha az veri toplayan tarayıcıları kullanmaya geçebilirler. Bunlar arasında DuckDuckGo, Firefox, Opera ve Tor gibi tarayıcılar yer alıyor.