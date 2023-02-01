Türkiye en çok korsan yazılım kullanılan 14. ülke oldu

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:59

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 10:10

İş süreçlerinin dijitalleşmeyle ofis programları ve tasarım yazılımları her iş bilgisayarının olmazsa olmazına dönüşürken, korsan yazılım kullanımı da kritik bir sorun halini aldı. Revenera Compliance Intelligence tarafından yürütülen araştırmalarda, dünya çapında 5 kişiden yaklaşık ikisinin (yüzde 37) yazılımlara lisans ödemediği görüldü. Öte yandan Türkiye, dünya sıralamasında en çok korsan yazılım kullanılan 14. ülke oldu.

MALİYETİ 46 MİLYAR DOLARI AŞTI

Kurumsal ölçekte yazılım geliştiren teknoloji şirketleri veya platformlar abonelik modelleri geliştirse de korsan yazılım kullanımının önüne geçilemedi. Küresel çapta yazılımlara lisans ödenmemesi probleminin 46,3 milyar dolar maliyete sebep olduğu tespit edildi. Dünyada en çok korsan yazılım kullanılan 5 ülke ise Çin, Rusya, ABD, Hindistan ve Almanya olarak sıralandı.