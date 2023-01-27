ABD fidye yazılım çetesi Hive’i hackledi
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, hackerlardan oluşan fidye yazılımı çetesi Hive’i hacklediklerini duyurdu.
ABD tarafından düzenlenen operasyon ile hackerlardan oluşan fidye yazılımı çetesi Hive hacklendi. Hive’in kullandığı siteye “Federal Soruşturma Bürosu bu siteyi Hive Ransomware’e karşı yürütülen koordineli yasa uygulamasıyla el koymuştur” mesajı bırakıldı.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Adalet Bakanı Yardımcısı Lisa Monaco ve FBI Direktörü Christopher Wray ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Hive yazılım ağına sızarak siber suç çetesinin gözetim altına alındığını belirtti.
Gözetim ile çetenin uyguladığı stratejinin belirlendiğini ifade eden Garland, çete tarafından şantajlarda kullanılan dijital şifre çözme anahtarlarının ele geçirildiğini açıkladı.
Monaco ise, “Yasal yöntemleri kullanarak bilgisayar korsanlarını hackledik. Hive'de durumu tersine çevirdik" ifadelerini kullandı.
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