Türkiye’nin ‘En Etkin 50 Teknoloji Lideri’ belli oldu

Yayınlanma: 15.04.2025 - 19:09

Güncelleme: 15.04.2025 - 19:09

DataExpert’in iş birliğiyle BMI Business School tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen En Etkin 50 Teknoloji Lideri araştırması, Türkiye teknoloji ekosisteminin nabzını tutuyor. Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, performanslarıyla dikkat çeken teknoloji liderleri, Türkiye’nin en önemli şirketlerinin dönüşüm vizyonuna katkı sunuyor. Son bir yıllık performansları ve yatırım yaptıkları yenilikçi teknolojiler ile öne çıkan En Etkin 50 Teknoloji Lideri listesinde Eczacıbaşı Topluluğu, Şişecam, Türk Hava Yolları, Turkcell, Hepsiburada, Beymen Group, Beko, TAV Havalimanları Holding, Enerjisa Enerji, Akbank gibi ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin teknoloji liderleri yer aldı. Vodafone Türkiye’den Ayşegül Arıcan Şeker, Coca Cola İçecek’ten Aslı Kamiloğlu, Koç Holding’den Hayriye Karadeniz, Yıldız Holding’ten Gül Erol, Türk Tuborg’tan Meltem Atay, Zorlu Enerji Grubu’ndan Fulya Bıçak Muştu ve Türkiye Sigorta’dan Çiğdem Kılıç gibi kadın liderler ise yüzde 14’lük temsille, listede kadın liderlerin yükselişinin sembolü oldu.

Yüzde 22 ile İTÜ ilk sırada

Ortalama çalışma deneyimi 25 yıl olan Türkiye’nin En Etkin 50 Teknoloji Lideri, özellikle yapay zekâ tabanlı müşteri deneyimi ve sürdürülebilir üretim teknolojilerine yönelik projeleriyle öne çıktı. Listede yer alan isimlerin yüzde 62’si yüksek lisans mezunuyken, teknoloji liderlerinin yüzde 22’si İstanbul Teknik Üniversitesi, yüzde 18’i Boğaziçi Üniversitesi, yüzde 16’sı ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu.

Ödüller 13 Mayıs’ta sahiplerini bulacak

Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren liderlere, 13 Mayıs’ta Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek Teknoloji Liderleri Zirvesi 2025’te ödülleri takdim edilecek. Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak zirvede çok sayıda üst düzey konuşmacı yer alacak. ‘Leadership Beyond Intelligent Age’ temasıyla düzenlenecek zirvede yer alacak isimler şöyle: “Securitas Bilgi Teknolojileri Ülke Yöneticisi Aykut Yılmaz, NTT DATA META Bölgesi Kıdemli Başkanı & Türkiye CEO’su Dr. Bahri Danış, Yapay Zeka Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Yapay Zeka Yatırımcısı Barış Karakullukçu, Oredata Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Atamgüç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Teknoloji Girişimcilik ve İnovasyon Anabilim Dalı Başkanı Dr. Çağla Gül Şenkardeş, Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü Dr. Gökhan Özdinç, HPE Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü Güngör Kaymak, Yıldız Holding CIO ve Yıldız Tech CEO’su Gül Erol, McKinsey & Company Partner Henning Soller, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Google Cloud Türkiye Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz.”

Teknoloji Liderleri Zirvesi 2025 hakkında detaylı bilgi için www.teknolojiliderlerizirvesi.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

Araştırmanın metodolojisi ve kapsamı

Türkiye’de açıklanan 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak ilk etapta binden fazla organizasyon belirlendi. Cirosal büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, organizasyonun sektördeki saygınlığı yönlerinden araştırmaya dahil edilen binin üzerinde organizasyonun üst düzey teknoloji yöneticisine ulaşıldı. Adaylardan, performans ve iş deneyimlerine ek olarak; sorularla teknoloji fonksiyonunun geçirdiği değişim ve sürece nasıl uyum sağladıkları ölçüldü. Elde edilen bilgiler, Danışma Kurulu tarafından kapsamlı analizin ardından kurulun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda performanslarıyla dikkat çeken Türkiye’nin En Etkin 50 Teknoloji Lideri belirlendi.





Alfabetik sıraya göre En Etkin 50 Teknoloji Lideri Listesi

FİRMA -İSİM

HEPSİBURADA - Alexey Shevenkov

ENERJİSA ÜRETİM - Ali İnal

BEYMEN GROUP - Arto Mıgırdiçyan

COCA-COLA İÇECEK - Aslı Kamiloğlu

SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ - Aykut Yılmaz

VODAFONE TÜRKİYE - Ayşegül Arıcan Şeker

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK - Aziz Fahri Arkan

PARAM GROUP - Bahadır Aktan

TUSAŞ - Dr. Bahadır Zeren

PEGASUS AIRLINES - Barış Fındık

ZİRAAT TEKNOLOJİ - ZİRAAT BANKASI - Bayram Tuzcu

BSH EV ALETLERİ - Berke Menekli

A101 YENİ MAĞAZACILIK - Bilal Genç

TÜRKİYE SİGORTA - Çiğdem Kılıç

AYDEM ENERJİ - Engin Kavas

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Dr. Erol Özgüner

VAKIFBANK - Ferkan Merdan

ZORLU ENERJİ GRUBU - Fulya Bıçak Muştu

AKBANK - Gökhan Gökçay

ŞİŞECAM - Gökhan Kıpçak

YAPI KREDİ - Dr. Gökhan Özdinç

YILDIZ HOLDİNG - Gül Erol

KOÇ HOLDİNG - Hayriye Karadeniz

ECZACIBAŞI HOLDİNG - Hilmi Koçak

AKSİGORTA - Kaan Konak

AKTİF BANK - Kadir Mustafa Öztürk

THY - Dr. Kerem Kızıltunç

MİGROS GRUBU - Kerim Tatlıcı

ABDİ İBRAHİM - Koray Kurt

ANADOLU SİGORTA - Korhan Kuyu

SANKO HOLDİNG - Köksal Küçükada

TAV TEKNOLOJİ / TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG - M. Kerem Öztürk

VAKIF KATILIM BANKASI - Mehmet Bütün

ENERJİSA ENERJİ - Mehmet Fırat

TÜRK TUBORG - Meltem Atay

ANADOLU EFES - Murat Özkan

TURKCELL - Mustafa Demirhan

BEKO - Nihat Bayız

ONBT/ KALYON HOLDİNG - Oğuzhan Yıldız

QNB TÜRKİYE ve QNB E-SOLUTIONS - Okay Yıldırım

TÜRKİYE İŞ BANKASI - Sabri Gökmenler

ALARKO HOLDİNG - Serkan Demir

ANADOLU GRUBU HOLDİNG - Serkant Paker

FLO MAĞAZACILIK - Sinan Anıl Gül

LC WAIKIKI - Şerafettin Özer

ASELSAN - Taha Yücel

TOM GROUP - Taylan Güney

KOÇTAŞ - Uğur Serkan Taşkın

UNILEVER - Ulaş Işık

BEKO - Utku Barış Pazar