Türkiye’nin ‘En Etkin 50 Teknoloji Lideri’ belli oldu
DataExpert’in iş birliğiyle BMI Business School tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘En Etkin 50 Teknoloji Lideri’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Binden fazla şirketin teknoloji alanındaki etki ve yetkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listede; finanstan perakendeye, enerjiden havacılığa 15’ten fazla sektördeki dönüşümü yöneten liderler yer aldı. Teknoloji alanında Türkiye'nin önde gelen karar vericileri ve kanaat önderleri, ödüllerini 13 Mayıs’ta ‘Leadership Beyond Intelligent Age’ (Akıllı Çağın Ötesinde Liderlik) temasıyla düzenlenecek Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde alacak.
DataExpert’in iş birliğiyle BMI Business School tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen En Etkin 50 Teknoloji Lideri araştırması, Türkiye teknoloji ekosisteminin nabzını tutuyor. Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, performanslarıyla dikkat çeken teknoloji liderleri, Türkiye’nin en önemli şirketlerinin dönüşüm vizyonuna katkı sunuyor. Son bir yıllık performansları ve yatırım yaptıkları yenilikçi teknolojiler ile öne çıkan En Etkin 50 Teknoloji Lideri listesinde Eczacıbaşı Topluluğu, Şişecam, Türk Hava Yolları, Turkcell, Hepsiburada, Beymen Group, Beko, TAV Havalimanları Holding, Enerjisa Enerji, Akbank gibi ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin teknoloji liderleri yer aldı. Vodafone Türkiye’den Ayşegül Arıcan Şeker, Coca Cola İçecek’ten Aslı Kamiloğlu, Koç Holding’den Hayriye Karadeniz, Yıldız Holding’ten Gül Erol, Türk Tuborg’tan Meltem Atay, Zorlu Enerji Grubu’ndan Fulya Bıçak Muştu ve Türkiye Sigorta’dan Çiğdem Kılıç gibi kadın liderler ise yüzde 14’lük temsille, listede kadın liderlerin yükselişinin sembolü oldu.
Yüzde 22 ile İTÜ ilk sırada
Ortalama çalışma deneyimi 25 yıl olan Türkiye’nin En Etkin 50 Teknoloji Lideri, özellikle yapay zekâ tabanlı müşteri deneyimi ve sürdürülebilir üretim teknolojilerine yönelik projeleriyle öne çıktı. Listede yer alan isimlerin yüzde 62’si yüksek lisans mezunuyken, teknoloji liderlerinin yüzde 22’si İstanbul Teknik Üniversitesi, yüzde 18’i Boğaziçi Üniversitesi, yüzde 16’sı ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu.
Ödüller 13 Mayıs’ta sahiplerini bulacak
Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren liderlere, 13 Mayıs’ta Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek Teknoloji Liderleri Zirvesi 2025’te ödülleri takdim edilecek. Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak zirvede çok sayıda üst düzey konuşmacı yer alacak. ‘Leadership Beyond Intelligent Age’ temasıyla düzenlenecek zirvede yer alacak isimler şöyle: “Securitas Bilgi Teknolojileri Ülke Yöneticisi Aykut Yılmaz, NTT DATA META Bölgesi Kıdemli Başkanı & Türkiye CEO’su Dr. Bahri Danış, Yapay Zeka Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Yapay Zeka Yatırımcısı Barış Karakullukçu, Oredata Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Atamgüç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Teknoloji Girişimcilik ve İnovasyon Anabilim Dalı Başkanı Dr. Çağla Gül Şenkardeş, Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü Dr. Gökhan Özdinç, HPE Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü Güngör Kaymak, Yıldız Holding CIO ve Yıldız Tech CEO’su Gül Erol, McKinsey & Company Partner Henning Soller, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Google Cloud Türkiye Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz.”
Teknoloji Liderleri Zirvesi 2025 hakkında detaylı bilgi için www.teknolojiliderlerizirvesi.com.tr adresi ziyaret edilebilir.
Araştırmanın metodolojisi ve kapsamı
Türkiye’de açıklanan 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak ilk etapta binden fazla organizasyon belirlendi. Cirosal büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, organizasyonun sektördeki saygınlığı yönlerinden araştırmaya dahil edilen binin üzerinde organizasyonun üst düzey teknoloji yöneticisine ulaşıldı. Adaylardan, performans ve iş deneyimlerine ek olarak; sorularla teknoloji fonksiyonunun geçirdiği değişim ve sürece nasıl uyum sağladıkları ölçüldü. Elde edilen bilgiler, Danışma Kurulu tarafından kapsamlı analizin ardından kurulun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda performanslarıyla dikkat çeken Türkiye’nin En Etkin 50 Teknoloji Lideri belirlendi.
Alfabetik sıraya göre En Etkin 50 Teknoloji Lideri Listesi
FİRMA -İSİM
HEPSİBURADA - Alexey Shevenkov
ENERJİSA ÜRETİM - Ali İnal
BEYMEN GROUP - Arto Mıgırdiçyan
COCA-COLA İÇECEK - Aslı Kamiloğlu
SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ - Aykut Yılmaz
VODAFONE TÜRKİYE - Ayşegül Arıcan Şeker
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK - Aziz Fahri Arkan
PARAM GROUP - Bahadır Aktan
TUSAŞ - Dr. Bahadır Zeren
PEGASUS AIRLINES - Barış Fındık
ZİRAAT TEKNOLOJİ - ZİRAAT BANKASI - Bayram Tuzcu
BSH EV ALETLERİ - Berke Menekli
A101 YENİ MAĞAZACILIK - Bilal Genç
TÜRKİYE SİGORTA - Çiğdem Kılıç
AYDEM ENERJİ - Engin Kavas
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Dr. Erol Özgüner
VAKIFBANK - Ferkan Merdan
ZORLU ENERJİ GRUBU - Fulya Bıçak Muştu
AKBANK - Gökhan Gökçay
ŞİŞECAM - Gökhan Kıpçak
YAPI KREDİ - Dr. Gökhan Özdinç
YILDIZ HOLDİNG - Gül Erol
KOÇ HOLDİNG - Hayriye Karadeniz
ECZACIBAŞI HOLDİNG - Hilmi Koçak
AKSİGORTA - Kaan Konak
AKTİF BANK - Kadir Mustafa Öztürk
THY - Dr. Kerem Kızıltunç
MİGROS GRUBU - Kerim Tatlıcı
ABDİ İBRAHİM - Koray Kurt
ANADOLU SİGORTA - Korhan Kuyu
SANKO HOLDİNG - Köksal Küçükada
TAV TEKNOLOJİ / TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG - M. Kerem Öztürk
VAKIF KATILIM BANKASI - Mehmet Bütün
ENERJİSA ENERJİ - Mehmet Fırat
TÜRK TUBORG - Meltem Atay
ANADOLU EFES - Murat Özkan
TURKCELL - Mustafa Demirhan
BEKO - Nihat Bayız
ONBT/ KALYON HOLDİNG - Oğuzhan Yıldız
QNB TÜRKİYE ve QNB E-SOLUTIONS - Okay Yıldırım
TÜRKİYE İŞ BANKASI - Sabri Gökmenler
ALARKO HOLDİNG - Serkan Demir
ANADOLU GRUBU HOLDİNG - Serkant Paker
FLO MAĞAZACILIK - Sinan Anıl Gül
LC WAIKIKI - Şerafettin Özer
ASELSAN - Taha Yücel
TOM GROUP - Taylan Güney
KOÇTAŞ - Uğur Serkan Taşkın
UNILEVER - Ulaş Işık
BEKO - Utku Barış Pazar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- Biri uzaklaştırdı, diğeri tatil ilan etti
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- İmamoğlu: 'Yeter sürekli aldatıldığınız!'
- CHP birinci, fark açık!
- AKP'liler 'isim değişikliğine' tepki gösterdi
- Kürsüde Devlet Bahçeli'ye meydan okudu!
- Kurultay soruşturmasında 86 kişinin ifadesi alınacak
- 'Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız'