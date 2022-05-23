Türkiye’nin ilk büyük NFT etkinliği İstanbul’da düzenlenecek

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Dünyada hızla yayılan dijital dünya, sanatı ve girişimi de içine alıyor. Dünyada Paris Hilton, Eminem gibi ünlü sanatçılarla, Türkiye’de ise Refik Anadol’un 19 milyon liraya satılan dijital eseriyle, Cem Yılmaz, Nurgül Yeşilçay, Can Bonomo, Mercan Dede’nin girişimleriyle gündeme gelen NFT pazarı 40 milyar doları buldu. NFT, metaverse ve blok zincir teknolojilerinden oluşan web3 pazarı ise 5 trilyon dolara koşuyor. Bu pazardan doğru düzenlemelerle Türkiye’nin en az yüzde 5 pay alabileceği belirtiliyor.

Bu alanda hem farkındalığın hem de yatırımların artması için 28-29 Mayıs’ta Türkiye’nin ilk büyük etkinliği düzenlenecek. NFT Summit İstanbul hakkında bilgi veren etkinliğin düzenleyicisi New York merkezli Meta Venture Fund’ın Kurucu Ortağı Tolga Yücel, Türkiye’nin NFT, metaverse ve blok zincir teknolojilerine destek olması ve tüm tarafları gözeten düzenlemeleri yapması halinde büyük bir döviz getirisi sağlayabileceğini söyledi.

Dünyada tüm merkezi olmayan blok zincire dayalı yeni internet âlemi pazarının 2032 yılında 5 trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini söyleyen Yücel, şu bilgileri verdi:

"İNTERNET DEVRİMİ BAŞLIYOR"

“Türkiye bu pazardan yüzde 5-7 aralığında bir paya talip olabilir. Türkiye’de sektör yeni yeni oluşuyor, henüz 20-30 milyon dolarlık bir hacmi var. Sürekli yüksek fiyata satılan NFT sanat eserleri gündeme geliyor ama bu sadece bir sanat ticareti alanı değil. NFT mantıken bir akıllı kontrattır. O kontratla dijital ortamda her şeyi alabilir, devredebilir ve satabilirsiniz. Bugün dünyada bazı üniversiteler diplomayı NFT olarak veriyorlar çünkü kişiye özel bir cüzdan numarasıyla dijital ortamda haklarınızın korunduğu bir enstrüman bu. Yakın gelecekte tapudan, kimlik belgelerine kadar her şey bu akıllı dijital kontratlarla blok zincire taşınacak.”

Bugünü, 1997’deki internet devriminin başladığı yıllara benzeten Yücel, sektör aktörlerinin kamudan beklentilerini şöyle sıraladı: “Tüm taraflar bu işin ruhunu anlamalı. Kişilerin haklarını koruyan ama web3 dünyasına da

uygun bir şekilde, bu iş tanımlı bir hale gelmeli. Koruyucu yasaların çok iyi bir denge üzerine oturtulması lazım. Bunlar olursa Türkiye için bir anda müthiş bir fırsata dönebilir.”

Yücel etkinlikte yer alan isimleri de şöyle sıraladı: “Can Bonomo’nun bir NFT projesi var, kendisi katılıp bu devrimi konuşacak. Nurgül Yeşilçay’ın bir dijiromanı var mesela, o sinemada ve dizi sektöründe NFT’yi konuşacak. Mercan Dede ilk defa kendi projesini orada anlatacak.”