Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu, NFT'ye dönüştürüldü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya gelerek masa tenisi oynamıştı. Erdoğan'ın raket tutuşundaki farklılık dikkat çekmişti.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.
Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu, Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi. Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden dijital gençlerin bakanı Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum."
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