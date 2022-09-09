Tweetler, WhatsApp mesajı olarak atılabilecek

09 Eylül 2022 Cuma, 09:00

Twitter yakın zaman önce tweetleri düzenlemek için adımlar atmıştı. Atılan tweetleri düzenlemeye ve bu sayede yapılan yanlışları da geri almayı sağlayacak bu özellik, her geçen gün daha fazla kişiye açılıyor. Platform, Hindistan hesabı üzerinden duyurduğu paylaşımda tweetleri doğrudan WhatsApp üzerinden paylaşmayı sağlayacağını söylüyor.

Özellik şu anda Hindistan'da kullanıma açıldı

Paylaşımın Hindistan hesabı üzerinden yapılmasının bir amacı var zira Hindistan’daki bazı kullanıcılar bu test edilen özelliği denemeye başladı bile. Tweetlerin altına yerleştirilen bir WhatsApp logosu buton ile bu paylaşım yapmayı sağlayacak olan Twitter, ilerleyen dönemde daha fazla kişiye bu özelliiği açmayı planlıyor.