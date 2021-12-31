Twitch, 2021 yılının en çok izlenen yayıncılarını açıkladı: Listede 2 Türk var
Son dönemin en popüler platformlarından Twitch, 2021 yılı boyunca en çok izlenen yayıncıların listesini paylaştı. Paylaşılan isimler arasında 'HasanAbi' olarak bilinen Türk asıllı Twitch yayıncısı Hasan Doğan Piker ve Mansur Yavaş ile yaptığı yayın sonrası dikkatleri üzerine çeken Pqueen de bulunuyor. İşte Twitch'te 2021 yılının en çok izlenen yayıncıları...
Popüler canlı yayın platformu Twitch'in 2021 yılı boyunca en çok izlenen yayıncıların listesi StreamCharts sitesinde yayınlandı. Paylaşılan listenin birinci sırasında 269 milyon saat ile Kanadalı yayıncı 'xQc' yer alırken listede Türk asıllı bir yayıncı da yer aldı.
2021 YILI BOYUNCA EN ÇOK İZLENEN YAYINCI
2021 yılı boyunca en çok izlenen yayıncıların paylaşıldığı listede Twitch'in kralı olarak bilinen Felix "xQc" Lengyel, 269 milyondan daha fazla saat izlenerek farkla 2021 yılının en popüler yayıncısı oldu. xQc'nin istatistikleri geçen yıla göre yayında 50 saat daha az geçirmesine rağmen yüzde 78'lik bir artış yaşadı.
TÜRK YAYINCI 80 MİLYON SAAT İZLENDİ
Twitch'te HasanAbi olarak bilinen Amerika'da yaşayan Türk asıllı yayıncı Hasan Doğan Piker, 2021 yılının en iyi içerik üreticileri ve en çok izlenen yayıncı sıralamasında 80.8 milyon saat izlenerek dokuzuncu sırada yer aldı.
HasanAbi canlı yayınlarında çoğunlukla siyaset üzerine yorumlar yaptığı için yayın süresinin çoğunu 'Sadece Sohbet' kategorisinde geçiriyor.
YILIN EN ÇOK İZLENEN KADIN YAYINCISI BELLİ OLDU
Twitch'in 2021 yılının kraliçeleri olarak paylaştığı listede sene boyunca en çok izlenen 10 kadın yayıncının ismi de yer aldı. Paylaşılan isimler arasında Mansur Yavaş'la yaptığı yayınla adından söz ettiren Türk yayıncı Pelin Baynazoğlu da bulunuyor.
Bu yıl Twitch'te Sadece Sohbet, ASMR ve Hot Tubs & Pools gibi çeşitli kategorilerde yayın açan Twitch yayıncılarının popülaritesinde çok yüksek artışlar yaşandı. Tüm bu kategorilerin arkasındaki isim ise Amouranth kullanıcı adlı popüler Twitch yayıncısı Kailtyn Siragusa oldu.
BİRİNCİYİ İZLEMEK İÇİN 38,4 MİLYON SAAT HARCANDI
Twitch'in paylaştığı en çok izlenen kadın yayıncılar arasında birincilik koltuğuna farkla oturan Amouranth'ı izlemek için 38,4 milyon saat harcandı. Hemen arkasında ikinci sırada ise 20.8 milyon saat ile Saddummy kullanıcı adlı Güney Koreli yayıncı yer alıyor.
LİSTEDE TÜRK YAYINCI DA VAR
Twitch'in 2021 yılı boyunca en çok izlenen kadın yayıncıları arasında sekizinci sırada yer alan başarılı Türk kadın yayıncı Pqueen kullanıcı adlı Pelin Baynazoğlu yer alıyor. Pqueen, 2021 yılı boyunca takipçileri tarafından 11,19 milyon saat izlenerek en çok izlenen kadın yayıncılar arasına girmeyi başardı.
MANSUR YAVAŞ İLE CANLI YAYIN YAPTI
Türk yayıncı Pqueen, 2020'ye kıyasla bir puan yükselerek sekizinci sıraya yükseldi. Bu yıl içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı canlı yayın en çok öne çıkan yayını oldu.
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