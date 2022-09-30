Twitch üç tarayıcı dışındaki tarayıcılara kısıtlama getirdi

30 Eylül 2022 Cuma, 09:20

Popüler canlı yayın platformu Twitch gecikmiş bir açıklama yaptı. Bir süredir bazı kullanıcılar Chrome, Firefox ve Edge dışındaki tarayıcılardan hesaplarına girmeye çalıştıklarında sorun yaşadıklarını bildirmeye başlamıştı. Bu bildirimlerin ardından platfromdan açıklama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Twitch kullanıcıları farklı tarayıcılardan hesaplarına girmeye çalıştıklarında 'bir hata oluytu, lütfen tekrar deneyin' hatasını alıyordu. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bu mesajların ardından resmi Support Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Twitch şu ifadeleri kullandı:

''Giriş yaparken sorunlarla mı karşılaşıyorsunuz? Desteklenen tarayıcıları(Chrome, Firefox ve Edge) kullandığınızdan ve tarayıcınızın güncel olduğundan emin olun! Yakında bu sorunu gidermeye yönelik bir yazı yayımlayacağız''

Yani şu anki durumda bazı tarayıcılar geçici olarak kısıtlandı. Bunun bot hesaplar nedeniyle atılan bir adım olduğu söyleniyor. Kafa karışıklığı yaratan bu sözlerin ardından Twitch yöneticisi Tom Verilli'den durumu özetleyen bir açıklama geldi. Twitch'e yönelik bot hesap oluşturmak amaçlı kulllanılan farklı tarayıcılar sebebiyle bu önlemin alındığını aktaran Verilli, platformu daha güvenli hale getirmek ve nefret söylemleri/baskılarını durdurmak için bu geçici hamlenin yapılması gerektiğini söyledi.