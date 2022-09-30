Twitch üç tarayıcı dışındaki tarayıcılara kısıtlama getirdi
Twitch gecikmiş bir duyuru yaptı. Bazı kullanıcılar tarayıcıdan Twitch'e girerken sorun yaşadığını bildirdikten sonra şirketten 'kısıtlama' açıklaması geldi.
Popüler canlı yayın platformu Twitch gecikmiş bir açıklama yaptı. Bir süredir bazı kullanıcılar Chrome, Firefox ve Edge dışındaki tarayıcılardan hesaplarına girmeye çalıştıklarında sorun yaşadıklarını bildirmeye başlamıştı. Bu bildirimlerin ardından platfromdan açıklama geldi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Twitch kullanıcıları farklı tarayıcılardan hesaplarına girmeye çalıştıklarında 'bir hata oluytu, lütfen tekrar deneyin' hatasını alıyordu. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bu mesajların ardından resmi Support Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Twitch şu ifadeleri kullandı:
''Giriş yaparken sorunlarla mı karşılaşıyorsunuz? Desteklenen tarayıcıları(Chrome, Firefox ve Edge) kullandığınızdan ve tarayıcınızın güncel olduğundan emin olun! Yakında bu sorunu gidermeye yönelik bir yazı yayımlayacağız''
Yani şu anki durumda bazı tarayıcılar geçici olarak kısıtlandı. Bunun bot hesaplar nedeniyle atılan bir adım olduğu söyleniyor. Kafa karışıklığı yaratan bu sözlerin ardından Twitch yöneticisi Tom Verilli'den durumu özetleyen bir açıklama geldi. Twitch'e yönelik bot hesap oluşturmak amaçlı kulllanılan farklı tarayıcılar sebebiyle bu önlemin alındığını aktaran Verilli, platformu daha güvenli hale getirmek ve nefret söylemleri/baskılarını durdurmak için bu geçici hamlenin yapılması gerektiğini söyledi.
İlgili Haberler
- Twitch'ten, canlı yayında cinsel ilişkiye giren fenomene ceza
-
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- Dünya diken üstünde! Putin...
- Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- Ünlü oyuncu 33 yaşında yaşamını yitirdi
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu
- İsmail Küçükkaya'dan Erdoğan'a tepki
- 'Şahin, Hakan ve Selvi'de nerede o yürek?'