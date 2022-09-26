Twitch'ten, canlı yayında cinsel ilişkiye giren fenomene ceza
Twitch’te 'Kimmikka' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sosyal medyada canlı yayın açtığı sırada kameranın arkasında erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmişti. Canlı yayında kadının yüz ifadelerindeki değişiklikler ve balkondaki camın yansıması durumu ele vermişti. Fenomen ismin cezası belli oldu.
Sosyal medya uygulaması Twitch'te 'Kimmika' adlı kullanıcı canlı yayın esnasında cinsel ilişkiye girdi. Görüntülerin, sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte Kimmika'nın hesabı kapatıldı fakat bir süre sonra yeniden açıldı.
ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ
Twitch, incelemeye aldığı Kimmika'nın hesabıyla ilgili kararı verdi.
Kimmikka'nın kanalına tıklayanlar "Twitch'in Topluluk Kuralları veya Hizmet Şartları'nın ihlali nedeniyle bu kanal şu anda kullanılamıyor" şeklindeki mesajla karşılaşırken, fenomenin ömür boyu siteye erişiminin engellendiği öğrenildi.
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