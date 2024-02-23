Twitch'e Türkiye'den erişim engeli getirildi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan erişim engelinin, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla alındığı ifade edildi.
Türkiye’nin en popüler canlı yayın platformlarından Twitch
için engeli getirildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet
sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, Twitch'in 22
Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
kararıyla erişime engellendiği bilgisi yer alıyor.
Erişim engeli için Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün
talepte bulunduğu görülse de bu talebin nedeni tam olarak bilinmiyor.
Platformda Türkiye’de yasak olmasına rağmen casino vb. kumar oyunlarının
yayınları yapıldığı biliniyordu. Kararın da bundan kaynaklandığı tahmin
ediliyor.
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