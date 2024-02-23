Twitch'e Türkiye'den erişim engeli getirildi

Yayınlanma: 23.02.2024 - 18:38

Güncelleme: 23.02.2024 - 18:38

Türkiye’nin en popüler canlı yayın platformlarından Twitch için engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, Twitch'in 22 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendiği bilgisi yer alıyor.

Erişim engeli için Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talepte bulunduğu görülse de bu talebin nedeni tam olarak bilinmiyor. Platformda Türkiye’de yasak olmasına rağmen casino vb. kumar oyunlarının yayınları yapıldığı biliniyordu. Kararın da bundan kaynaklandığı tahmin ediliyor.