Twitch abonelik fiyatları ne kadar? Twitch abonelik ücretleri ne kadar zamlandı?

Dünyanın en popüler yayın platformları arasında yer alan ve yayıncılar için bir gelir kaynağı olan Twitch, abonelik ücretlerine yüzde 340'a varan fiyatlarla zam yapılacağını duyurdu. Peki, Twitch abonelik fiyatları ne kadar? Twitch abonelik ücretleri ne kadar zamlandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:49
Twitch abonelik fiyatları ne kadar? Twitch abonelik ücretleri ne kadar zamlandı?
Abone Ol google-news

Twitch, abonelik ücretlerine yüzde 340'a varan fiyatlarla zam yapılacağını duyurdu. Twitch abonelik ücretlerinin ne kadar olacağı, hem yayın platformunu kullanan kişiler hem de yayıncılar tarafından merak edildi. Peki, Twitch abonelik fiyatları ne kadar? Twitch abonelik ücretleri ne kadar zamlandı?

TWİTCH ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

28 Mart’tan itibaren Türkiye’de her üç kademedeki abonelik ve hediye abonelik fiyatları güncelleniyor.

Göz Atın
Spotify abonelik ücretlerine dev zam!

Spotify abonelik ücretlerine dev zam!
Disney Türkiye'den abonelik ücretlerine zam kararı! Fiyatı dört haneye çıktı

Disney Türkiye'den abonelik ücretlerine zam kararı! Fiyatı dört haneye çıktı

Yeni abonelik fiyatları şu şekilde olacak:

Kademe 1

43,90 TL

Kademe 2

87,90 TL

Kademe 3

215,90 TL

Twitch Blog tarafından yapılan abonelik ücretlerine zam açıklaması şu şekilde;

"Twitch yayıncıları, topluluklarını oluşturmak ve hedeflerine ulaşmakta gelir getirici araçlarımızı kullanıyorlar. Bunlardan Abonelik, izleyicilerin sevdikleri yayıncıları desteklemesine olanak sağlayan en önemli araç.

İlk günden bu yana abonelik fiyatları hiç yükseltilmemiş, hatta 2021 yılındaki yerel fiyatlandırma uygulaması ile pek çok ülkede fiyatlar düşürülmüştü. Şimdi ise, yayıncıların artan maliyetlerini ve bazı yerel para birimlerindeki dalgalanmaları dikkate alarak bazı ülkelerde abonelik fiyatlarını güncelliyoruz."


abonelik haberleri Twitch haberleri Twitch yayıncıları haberleri

İlgili Haberler

Seçim sonrası alkol fiyatlarına zam bekleniyor!

Seçim sonrası alkol fiyatlarına zam bekleniyor!
Bir platforma daha zam! Abonelik ücretleri 4 kat arttı

Bir platforma daha zam! Abonelik ücretleri 4 kat arttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fernando Santos Beşiktaş tarihine geçti: İç sahada dikkat çeken istatistik!

Fernando Santos Beşiktaş tarihine geçti: İç sahada dikkat çeken istatistik!
‘Kedi katili’ İbrahim Keloğlan hakkında yeni gelişme!

‘Kedi katili’ İbrahim Keloğlan hakkında yeni gelişme!
UEFA stat gelirini açıkladı: İşte listedeki tek Türk takımı!

UEFA stat gelirini açıkladı: İşte listedeki tek Türk takımı!
84 yaşındaki felçli kadına cinsel saldırı: Tahliye istemi ve şok iddialar!

84 yaşındaki felçli kadına cinsel saldırı: Tahliye istemi ve şok iddialar!
İzmir'in sessiz sahil kasabası: Ürkmez

İzmir'in sessiz sahil kasabası: Ürkmez
Atletico Madrid efsanesi Diego Godin futbola geri dönüyor!

Atletico Madrid efsanesi Diego Godin futbola geri dönüyor!
Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı: Beşiktaş 2-0 Konyaspor

Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı: Beşiktaş 2-0 Konyaspor
Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat hedefini açıkladı: ‘Sadece altın madalya’

Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat hedefini açıkladı: ‘Sadece altın madalya’