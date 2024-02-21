Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:49

Güncelleme: 21.02.2024 - 15:49

Twitch, abonelik ücretlerine yüzde 340'a varan fiyatlarla zam yapılacağını duyurdu. Twitch abonelik ücretlerinin ne kadar olacağı, hem yayın platformunu kullanan kişiler hem de yayıncılar tarafından merak edildi. Peki, Twitch abonelik fiyatları ne kadar? Twitch abonelik ücretleri ne kadar zamlandı?

TWİTCH ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

28 Mart’tan itibaren Türkiye’de her üç kademedeki abonelik ve hediye abonelik fiyatları güncelleniyor.

Yeni abonelik fiyatları şu şekilde olacak:

Kademe 1

43,90 TL

Kademe 2

87,90 TL

Kademe 3

215,90 TL

Twitch Blog tarafından yapılan abonelik ücretlerine zam açıklaması şu şekilde;

"Twitch yayıncıları, topluluklarını oluşturmak ve hedeflerine ulaşmakta gelir getirici araçlarımızı kullanıyorlar. Bunlardan Abonelik, izleyicilerin sevdikleri yayıncıları desteklemesine olanak sağlayan en önemli araç.

İlk günden bu yana abonelik fiyatları hiç yükseltilmemiş, hatta 2021 yılındaki yerel fiyatlandırma uygulaması ile pek çok ülkede fiyatlar düşürülmüştü. Şimdi ise, yayıncıların artan maliyetlerini ve bazı yerel para birimlerindeki dalgalanmaları dikkate alarak bazı ülkelerde abonelik fiyatlarını güncelliyoruz."