Twitter, 'cinsiyet zamiri' özelliğini getiriyor
Uygulamalara ilişkin paylaşımları ile tanınan Alessandro Palluzi, popüler sosyal medya platformu Twitter'ın yeni bir özelliği uygulamaya eklemeyi planladığını ifade etti. Haberlere göre dev platform, kullanıcıların profiline cinsiyet zamiri eklemesine olanak tanıyan bir özelliği uygulamaya ekleyecek.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Gelen haberlere göre, son zamanlarda uygulamayı alışveriş sitesine döndürecek olan ‘Twitter Shops’u ve ayrıca tweet’lere hediye göndermenizi sağlayacak yeni bir özelliği uygulamasına ekleyecek olan dev platform, şimdi de diğer popüler platformlarda zaten olan bir özelliği kullanıma sunmayı planlıyor.
WebTekno'da yer alan habere göre; uygulamalar hakkındaki paylaşımları ile tanınan Alessandro Palluzi’ye göre dev platform, kullanıcıların profiline cinsiyet zamirlerini (pronouns) eklemelerini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor.
Aslında Twitter geçen yıl onaylanmış hesap özelliğine tekrar kullanıma sunacağını açıkladığında, profillere ‘hakkında’ sekmesinin eklemeyi planladığını ve bunun içinde zamirlerin de bulunacağını ifade etmişti. Palluzi’nin paylaşımı da açıklamalardan yaklaşık bir yıl sonra özelliğin deneniyor olabileceğini gösterdi.
Açıklamalara göre özelliğin, profilinizi düzenlediğiniz yerde yer alan ‘pronouns’; yani ‘zamirler’ ifadesi kısmından kullanılması mümkün olacak. Twitter’ın bu özelliği ekleme konusunda biraz geç kaldığı da söylenebilir. Bir diğer dev platform Facebook’ta, zamir sayısı üç ile kısıtlı olsa da yıllardır bu tarz bir özellik bulunuyor.
Bunun yanı sıra Instagram da geçen yıl kullanıcıların isminin yanına zamir eklemesini sağlamıştı. Ek olarak LinkedIn, Slack ve Zoom gibi diğer popüler platformlarda da benzer özelliklerin kullanılabildiği söylenebilir.
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