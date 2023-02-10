Twitter “Günlük tweet limini aştın” uyarısı nasıl çözülür?
Depremde en büyük iletişim aracı olan Twitter’da birçok kişi “Günlük tweet limitini aştın” uyarısı ile karşılaşıyor. İşte Twitter’da yaşanan tweet limiti sorunu için yapmanız gerekenler.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, Ahbap gibi sivil toplum kuruluşları tarafından enkaz altında kalan kişilere ulaşılmaya çalışılıyor.
Enkaz altında kalanları tespit etmek için ise en çok kullanılan yöntem Twitter. Birçok insan enkaz altında kaldığını Twitter üzerinden yetkililere ulaştırmaya çalışıyor. Aynı zamanda bunu gören insanlar da tweet veya retweet atarak daha çok görünür olmasını sağlıyor.
Ancak Twitter’da birçok insan “Günlük tweet limitini aştın” uyarısı ile karşılaşıyor. Bu sorundan dolayı da tweet atılamıyor. Sorunu çözmek için ise yapmanız gereken tweetlerinizi planlayarak atmak. Yani atacağınız tweeti bir dakika sonraya planlarsanız “Günlük tweet limini aştın” uyarısı ile karşılaşmazsınız.
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