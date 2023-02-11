Reddit hacklendi: Kaynak kodları çalındı
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Reddit, hacker saldırısına uğradı. Hackerlar, Reddit’in kaynak kodlarını ve çalışan bilgilerini çaldı.
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Reddit, 5 Şubat'ta hacker saldırısına uğradı.
"KİMLİK AVI SALDIRISI"
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Reddit, bir şirket çalışanının “kimlik avı saldırısına” uğradığını ve bunun sonucunda da kimlik bilgilerinin çalındığını aktardı.
Hackerların, Reddit çalışanının kimlik bilgilerini kullanarak “bazı belgere, kaynak kodlarına ve iş sistemlerine” erişim sağladıkları belirtildi. Ayrıca yetkililer, bazı reklam veren müşterilerin de bilgilerinin çalınan dosyalar arasında bulunduğunu açıkladı.
Reddit, konu ile ilgili açıklamasında gerekli önlemleri aldıklarını, ancak kullanıcılarının iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmasında yarar olacağını kaydetti.
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