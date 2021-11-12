Twitter kripto para ekibi kuruyor!
Twitter, kripto ekibinin, kimlik, topluluk ve sahiplik kavramları odağında sınırları zorlaması bekleniyor.
Tesla CEO'su Elon Musk ve Twitter CEO'su Jack Dorsey, 25 Haziran'da Twitter üzerinde gerçekleşen bir yazışmada bir araya gelip Bitcoin ve kripto para üzerine konuşmaya karar verdiklerini duyurmuştu.
Elon Musk ve Jack Dorsey'nin katıldığı The B Word oturumunda Dorsey, Bitcoin için şunları söylemişti:
“Bitcoin Twitter'dan önce var olsaydı, kesinlikle reklamcılık iş modeline bağımlı olmayacaktık.”
Twitter, dün resmi olarak yeni bir kripto ekibi kuracağını açıkladı. Bu yeni ekibin başında Tess Rinearson yer alacak. Rinearson'ın bir tweet dizisinde paylaştığı bilgilere göre, Twitter kripto ekibinin, kimlik, topluluk ve sahiplik kavramları odağında sınırları zorlaması bekleniyor.
Blockchain ve web3 alanlarında mükemmel işler ortaya çıkarması planlanan ekibin, kısa vadede kripto ödemeleri ve NFT galerileri ile ilgilenecek. Ancak ekibin asıl amacı şirketin "merkeziyetsiz sosyal ağ" vizyonunu hayata geçirmek olacak. Herhangi bir sunucu yerine blok zincir ağı üzerinde çalışacak olan bu merkeziyetsiz yapı, sosyal ağların veri güvenliği ve gizlilik problemlerine çözüm niteliği taşıyor.
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