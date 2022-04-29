Twitter, kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı
Sosyal medya platformu Twitter’ın geliri bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolara yükseldi. Sosyal paylaşım ağının günlük aktif kullanıcı sayısı ise 229 milyona ulaştı. Platform, uzun süredir Elon Musk tarafından satın alınmasıyla gündemde.
Dünyanın en popüler sosyal medya paylaşım ağlarından Twitter, bu yıla ait Ocak-Mart dönemine ilişkin verileri açıkladı. Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 1,2 milyar dolara yükseldi.
Şirket, 2021’in ocak-mart döneminde 1,03 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar ise 513,3 milyon dolar oldu.
MUSK, 44 MİLYAR DOLARA SATIN ALMIŞTI
Sosyal medya platformunun 2021’in ilk çeyreğinde de yaklaşık 68 milyon dolarlık kar açıklamıştı. Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk hafta başında sosyal medya şirketi Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almıştı.
GÜNLÜK AKTİF KULLANICI SAYISI 229 MİLYONA ULAŞTI
Twitter’ın bu yılın ilk 3 ayındaki reklam geliri de 2021’in aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1,1 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 898,8 milyon dolar reklam geliri açıklamıştı.
Sosyal medya platformu bu yılın ilk çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15,9 artarak 229 milyona ulaştı.
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