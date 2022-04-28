Twitter'ın aktif kullanıcı sayısı beklentileri aştı

28 Nisan 2022 Perşembe, 15:57

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için iki gün önce 44 milyar dolarlık teklif sunmasının ardından şirket, daha önce açıkladığı tüm yıllık hedefleri ve tahminleri geri çekti.

Twitter, 31 Mart ile biten ilk çeyrek dönemindeki günlük aktif kullanıcı sayısının 229 milyona çıktığını açıkladı. Analistlerin medyan tahmini bu sayının 226.8 milyon olacağı yönündeydi.

Ancak şirketin 1.2 milyar dolar olarak açıkladığı ilk çeyrekteki geliri, analistlerin 1.23 milyar dolarlık medyan tahmininin gerisinde kaldı.

Şirketin ilk çeyrekteki net kârı 513.3 milyon dolara, yani hisse başına 61 sente çıktı. Bir önceki yılın aynı döneminde net kâr 68 milyon dolar, yani hisse başına 8 sentti.

San Francisco'da kurulu şirketin hisseleri ABD borsasının açılışından önceki işlemlerde yaklaşık yüzde 0.7 yükseldi.

Yatırımcılar, Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için yaptığı tekliften vazgeçebileceğinden endişeleniyorlardı.