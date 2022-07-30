Twitter, kullanıcıların yıllardır beklediği 'özelliği' getiriyor
Sosyal medya uygulaması Twitter nihayet çoklu multimedya desteği kazanıyor. Yeni özellik sayesinde tek bir tweet'te fotoğraf, video ve GIF paylaşılabilecek. İşte ayrıntılar...
Popüler sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarına kulak vermeye devam ediyor. Son olarak şirket, yeni testler kapsamında tweet içerisinde aynı anda fotoğraf, video veya GIF paylaşılabileceğini ifade etti.
TWİTTER’DA TEK TWEET’TE ÇOKLU MULTİMEDYA NASIL PAYLAŞILIR?
ShiftDelete'in aktardığı habere göre; Twitter tarafından paylaşılan çoklu multimedya özelliği, aslında yıllardır Instagram veya Facebook gibi platformlarda bulunuyor. Örneğin, Instagram’daki tek bir gönderi içerisinde galeri olarak video veya fotoğraf paylaşmak mümkün.
Kullanıcılara şu anda tek tweet’te sadece bir multimedya paylaşmasına izin veriliyor. Şirketin doğruladığı yeni özellik, kullanıcıların tek bir tweet’e birden fazla resim, video ve GIF yerleştirmesine izin verecek.
Açıklamaya göre, “dört adede kadar multimedya tek bir tweet’te karıştırılabilecek”.
Kullanıcıların Twitter üzerinden konuşmalar gerçekleştirdiğini ve tek multimedya desteğinin yeterli olmadığını belirten şirket, nihayet tek tweet içerisinde farklı medya formatlarını destekleyecek. Twitter, kullanıcıların böylece 280 karakterin ötesinde kendilerini anlatma fırsatına sahip olacağını söyledi.
TARİH VERİLMEDİ
Test kapsamında olan bazı kullanıcılar özellik hakkında tweet attı, ancak Twitter çoklu multimedya desteğinin nasıl görüneceği şu anda belli değil. Ayrıca tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı da bilinmiyor.
Twitter ayrıca yeni bir kenar çubuğu menüsü test ettiğini açıkladı. Şirket, yaptığı duyuruda, yeni kenar çubuğu tasarımının deneme sürümünün sadece iOS kullanıcılarında olduğunu söyledi.
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