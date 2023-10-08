Twitter (X) geçmişi nasıl silinir? Twitter geçmişi nasıl silinir?

Yayınlanma: 08.10.2023 - 16:44

Güncelleme: 08.10.2023 - 16:44

Son aylarda Twitter yeni bir markalaşma üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda platformun adı X olarak değiştirildi. Birçok kullanıcı bu yeni markalaşmaya alışamadı ve X benzeri başka platformlara yönelmeye başladı. Kullanıcılar aynı zamanda X hesaplarını da nasıl sileceğini araştırıyor.

Peki Twitter yani X hesabı nasıl silnir? Twitter geçmişi nasıl silinir?

X, kullanıcıları için hem eğlenceli hem de riskli bir platform olmuştur. Bir an komik bir tweet'i retweet ederken bir sonraki an nefret kampanyalarının hedefi haline gelebilirsiniz veya basit bir yanlış anlama yüzünden ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bu nedenle, X kullanıcıları, platformu tamamen bırakmış olsalar bile, geçmiş tweet'lerini temizlemek için adımlar atmaktadır. Çünkü eski tweet'lerin yeniden gündeme gelmesi ve olumsuz sonuçlar doğurması mümkündür.

TWİTTER GEÇMİŞİ NASIL TEMİZLENİR?

Adım 1: Tweetlerinizi Arşivleyin

X geçmişinizi silmeye başlamadan önce tweetlerinizi arşivlemeniz önemlidir. Bu sizi eski tweet'lere dönme ihtimaline karşı korur. Ayrıca, 3.200'den fazla tweet'iniz varsa, bunları arşiv olmadan silmek mümkün olmayabilir.

Arşivinize erişmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

X hesabınıza gidin ve "Diğer > Ayarlar ve Destek > Ayarlar ve Gizlilik" yolunu takip edin. "Verilerinizin arşivini indirin" seçeneğine tıklayın ve verilerinizin indirilmesini bekleyin. Bu işlem birkaç gün sürebilir.

Adım 2: Tek Tek Tweetleri Silme

Eğer sadece birkaç tweet'i silmek istiyorsanız, bu işlem oldukça basittir:

Profil sayfanıza gidin. Silmek istediğiniz tweet'i bulun ve tweet'in sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya tıklayın. "Sil" seçeneğine tıklayın ve silme işlemi tamamlanmış olur.

Adım 3: Bir Hizmet Seçin

Twitter geçmişinizi temizlemek için çeşitli üçüncü taraf hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Bu hizmetlerin bazıları ücretsizken, bazıları için abonelik ücreti ödemeniz gerekebilir. Ancak unutmayın ki X API'si sadece son 3.200 tweet'i silmeye izin verir.

Mevcut hizmetler şunları içerir:

TweetDelete

TweetEraser

TweetDeleter

Redact

Bu hizmetler, arşivinizi kullanarak ve özellikle belirli tweet aralıklarını silmenize yardımcı olarak bu sınırlamayı aşabilirler. Ancak kullanmadan önce her hizmetin gizlilik politikalarını ve fiyatlandırmalarını kontrol etmek önemlidir.

X kullanıcıları, geçmişlerini temizlemek ve gelecekteki sorunlardan kaçınmak için bu adımları takip edebilirler.

X HESABI NASIL SİLİNİR? X HESABI NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

İster X hesabınızı devre dışı bırakabilir isterseniz de kalıcı olarak silebilirsiniz. Hesabınızı devre dışı bıraktığınız taktirde 30 gün bir süreniz oluyor. Bu süre içerisinde X'e geri giriş yapmadığınız taktirde hesabınız kalıcı olarak siliniyor.

X hesabını devre dışı bırakma X hesabınzıı devre dışı bırakmak için daha Fazla simgesine ve açılır menüden Ayarlar ve gizlilik öğesine tıklayın. Daha sonra 'Hesabınız' sekmesinde 'Hesabını devre dışı bırak'ı seçin. Hesabı devre dışı bırakmaya ilişkin bilgileri okuyun ve ardından Devre dışı bırak öğesine tıklayın. Şifrenizi girdikten sonra hesabı devre dışı bırak butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.