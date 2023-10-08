YouTube izleme geçmişi nasıl silinir? YouTube izleme geçmişi nasıl kapatılır?

Yayınlanma: 08.10.2023 - 16:04

Güncelleme: 08.10.2023 - 16:04

Birçok uygulama, kullanıcıların ana sayfalarını önceki aramalarına, izleme geçmişlerine ve ilgi alanlarına dayalı öneriler ve reklamlarla dolduruyor. YouTube'da bu programların arasında bulunuyor. Ancak, YouTube kullanıcılarına artık bir çözüm sunuyor: İzleme geçmişinizi kapattığınızda, ana sayfanızda artık YouTube öneri sunmuyor.

Peki YouTube'da izleme geçmişi nasıl silinir? YouTube izleme geçmişi nasıl kapatılır?

YOUTUBE İZLEME GEÇMİŞİ NASIL KAPATILIR?

YouTube izleme geçmişini kapatmak için:

YouTube uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki profil resminize tıklayın. "YouTube'daki verileriniz" seçeneğini bulun ve tıklayın. "YouTube İzleme Geçmişi"ne gidin ve üzerinde işaret bulunan bir daire göreceksiniz. Bunun kapalı olduğundan emin olmak için ok işaretine tıklayın. Şimdi "Etkinlik Kontrolleri" sayfasında olacaksınız. "YouTube Geçmişi"ne gidin ve "Kapat" düğmesine tıklayın.

Bu adımları takip ettiğinizde, YouTube geçmişinizi kaydetmeyi duraklatmış olacaksınız ve kişiselleştirilmiş öneriler gibi şeyler almayacaksınız. Ancak bu ayarın bu hesaptan oturum açılmış tüm sitelerde, uygulamalarda ve cihazlarda geçerli olacağını unutmayın.

YOUTUBE İZLEME GEÇMİŞİ NASIL SİLİNİR?

Geçmişi tamamen silmek istiyorsanız:

YouTube'daki verileriniz bölümüne geri dönün. "YouTube İzleme Geçmişinizi Yönetin" seçeneğini bulun ve tıklayın. "Sil" bağlantısını bulun ve "Tüm zamanları sil" gibi bir seçenek seçin. Silmeyi onaylayın ve verilerinizin nasıl silineceğini açıklayan bir bağlantı alacaksınız.

Bu adımı gerçekleştirdiğinizde artık bütün geçmişiniz silinmiş olacak. Unutmayın ki bu adamın geriye alma gibi bir imkanınız bulunmuyor.