Twitter'dan iki yeni özellik!
Twitter, geçtiğimiz sene sadece belirli bir kitleye hitap etmemize yardımcı olan Topluluklar özelliğini Web sürümü için test etmeye başladı. Topluluklar, özellikle hitap etmek istenilen grubu seçmeyi sağlıyor.
Twitter, çok tartışılan Topluluklar ve Facets özelliklerini getiriyor.
TWİTTER, TOPLULUKLAR İÇİN ARAMA ÇUBUĞUNU TEST EDİYOR
Shift Delete'nin haberine göre, Twitter, Topluluklar özeliği için arama çubuğu ekliyor. Arama çubuğu sayesinde, ilgi çeken gruplara katılıp sadece o konuyla ilgili tweet atılabilecek. Fakat gruplara katılmak sadece üyelerin daveti ya da istek-onay yoluyla olacak. Her üye yalnızca beş kişiye katılma davetiye yollayabilecek.
Twitter Başkan Yardımcısı Jay Sullivan ise Topluluklar özelliği için şu açıklamaları yaptı:
“İnsanlardan duyduğum şeylerden biri, ‘Hey, çok şey okudum. Tweet atmak konusunda rahat değilim ya da ne zaman ve neden tweet atmam gerektiğini bilmiyorum. Daha küçük bir insan topluluğuna tweet atıyor olsaydım daha iyi hissederdim .”
TWİTTER FACETS ÖZELLİĞİ
Twitter, bir diğer özellik olan Facets'i de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu proje, kişilerin farklı kullanıcı adlarıyla tweet atmasını sağlıyor. Ayrıca takipçilerinin, hangi kullanıcı hesabını takip etmesini seçmesine izin veriyor. Bu sayede kullanıcıların her takipçisi her tweeti görmeyecek.
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