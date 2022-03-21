Twitter'dan iki yeni özellik!

21 Mart 2022 Pazartesi, 00:00

Twitter, çok tartışılan Topluluklar ve Facets özelliklerini getiriyor.

TWİTTER, TOPLULUKLAR İÇİN ARAMA ÇUBUĞUNU TEST EDİYOR

Shift Delete'nin haberine göre, Twitter, Topluluklar özeliği için arama çubuğu ekliyor. Arama çubuğu sayesinde, ilgi çeken gruplara katılıp sadece o konuyla ilgili tweet atılabilecek. Fakat gruplara katılmak sadece üyelerin daveti ya da istek-onay yoluyla olacak. Her üye yalnızca beş kişiye katılma davetiye yollayabilecek.

Twitter Başkan Yardımcısı Jay Sullivan ise Topluluklar özelliği için şu açıklamaları yaptı:

“İnsanlardan duyduğum şeylerden biri, ‘Hey, çok şey okudum. Tweet atmak konusunda rahat değilim ya da ne zaman ve neden tweet atmam gerektiğini bilmiyorum. Daha küçük bir insan topluluğuna tweet atıyor olsaydım daha iyi hissederdim .”

TWİTTER FACETS ÖZELLİĞİ

Twitter, bir diğer özellik olan Facets'i de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu proje, kişilerin farklı kullanıcı adlarıyla tweet atmasını sağlıyor. Ayrıca takipçilerinin, hangi kullanıcı hesabını takip etmesini seçmesine izin veriyor. Bu sayede kullanıcıların her takipçisi her tweeti görmeyecek.