Twitter'dan 'iklim değişikliği' için yeni hamle

23 Nisan 2022 Cumartesi, 13:45

Popüler sosyal medya platformu Twitter, ‘iklim krizini inkar eden‘ kişilerle mücadele ediyor. Her düşünceye sahip kullanıcının yer aldığı platformda, iklim kriziyle ilgili de çeşitli Tweet yer alıyor. Bu Tweet’lerden bir tanesi de iklim krizini inkar eden reklamlar.

Platform, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğini inkar eden ve propaganda yapan reklamları yasaklayacağını duyurdu. Bu hamlesiyle şirket, çevresel krizin boyutun küçümsemeye çalışan grupların etkisini azaltmaya çalışıyor.

ŞİRKET, İHLAL KONUSUNDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER RAPORUNA GÜVENECEK

ShiftDelete'in haberine göre; Twitter, uygulayacağı yeni politikaya göre, iklim değişikliği konusundaki ‘bilimsel fikir birliği’ ile çelişen reklamları yasaklayacak. Bu konuda şirket, hangi reklamların kurallarını ihlal ettiği konusunda kararları bildirmek için Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli‘nin raporlarına güvenecek.

Şirket, bir blog yazısında, “İklim inkarcılığının Twitter’da para kazanmaması gerektiğine ve yanlış temsil eden reklamların iklim kriziyle ilgili önemli konuşmaları azaltmaması gerektiğine inanıyoruz.” dedi. Ayrıca “İklim değişikliği hakkında yanıltıcı bilgilerin, gezegeni koruma çabalarını baltalayabileceğinin farkındayız” sözlerini de ekledi.

Son zamanlarda teknoloji şirketler, yanlış bilgilerin yayılmasını sınırlamak için adımlar atarken, çevre hakkında da doğru bilgilere teşvik ediyor. Twitter’ın yaptığı bu duyuru aktivistlerin, iklim değişikliği hakkındaki yanlış bilgilerle çok fazla mücadele etmedikleri yönündeki eleştirilere bir yanıt.

FACEBOOK DA ADIM ATMIŞTI

Twitter, geçen yıl kullanıcılarını iklim değişikliği hakkında güvenilir bilgilere yönlendiren bir özellik hayata geçirdi. Benzer şekilde Facebook da, kullanıcıların iklim değişikliği hakkında doğru bilgileri bulabilecekleri İklim Bilimi Merkezi‘ni kurdu.

Yine de araştırmalar, iklim değişikliğini inkar eden grupların sosyal medya şirketlerinin içerik denetleme sistemini atlattığını gösteriyor. Bir rapora göre, 6 Nisan 2021 ile 15 Kasım 2021 arasında, iklim değişikliğiyle ilgili yanlış bilgi veren beş kişi, 600 milyondan fazla görüntüleme toplamayı başardı.

Bu da, platformların konuyla ilgili adım atmasının nedeninin en büyük göstergesi olarak yer alıyor.