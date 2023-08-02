Twitter'ın X dönüşümünün ardından 'rozet gizleme' imkanı

Yayınlanma: 02.08.2023 - 09:25

Güncelleme: 02.08.2023 - 09:25

Twitter için normalde ücretsiz olan TweetDeck, Elon Musk'ın platformun başına gelmesinden sonra Blue abonelerine özel bir hale gelmişti. Twitter'ın X dönüşümüyle burada da bir değişim yaşandı ve TweetDeck XPro haline geldi.

Blue aboneliği ise XBlue oldu ve kullanıcılara roket gizleme imkanı sunuldu.

Bu adımın ise Blue abonesi olup 'mavi rozeti' olmayanlar için atıldığı söyleniyor. Yapılan açıklamada abonelerin hesabındaki onay rozetini gizlemeyi tercih ederse artık bunu yapabilceği, onay işaretinin profilde ya da diğer kısımlarda tamamen bunun gizleneceği belirtiliyor.