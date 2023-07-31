Twitter'ın logosu eskisine nasıl dönüştürülür?

Yayınlanma: 31.07.2023 - 17:24

Güncelleme: 31.07.2023 - 17:24

Twitter geçen hafta logosunu değiştirdi ve artık ikonik kuş simgesi yerine "X" işaretini kullanmaya başladı. Bu hamlenin ardından kullanıcılardan büyük tepki gördü. Dolayısıyla kullanıcılar eski logoyu istemeye başladılar.

Twitter'ı eski logosunu geri getirmek iOS cihazlarda mümkün. Kullanıcılar önce iPhone'unundaki 'Kestirmeler' uygulamasına gitmeli ve "Tüm Kestirmeler" seçeneğine tıklamalı.

Ardından, yeni bir kısayol oluşturmak için mavi artı işaretine tıklamalı ve "Uygulamayı Aç"seçeneğini seçmelidir.

"Uygulama" seçeneğine dokunup "X" uygulamasını seçtikten sonra, gezinme çubuğundaki paylaş simgesine dokunmalı ve "Ana Ekrana Ekle" seçeneğini seçmelidir.

Son olarak, kısayolun adını "Twitter" olarak özelleştirip, Twitter logosunu da eklemelidirler.

Bu şekilde kullanıcılar, Twitter uygulamasının adını ve logosunu eski haline getirebilirler.