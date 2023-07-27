Twitter'ın X'e dönüşümü Android cihazlar için tamamlandı

Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:42

Güncelleme: 27.07.2023 - 13:42

Elon Musk'ın sancılı süreçler yaşadığı Twitter hakkında yeni gelişmeler oluyor. Twitter'ın ismi ve logosunu değiştirmek için çalışmaya başlayan Musk, Windows ve macOS sistemlerindeki versiyonların değişiklik sürecini başlatmıştı.

Mobilde ne zaman bu sürecin başlayacağı bilinmiyordu ancak Android tarafta yapılan güncelleme ile süreç mobilde de başlatılmış oldu.

Twitter ile bütünleşen mavi kuş ikonu gitti yerine siyahlar içindeki X geldi.

Android tarafta bu gelişme yaşanırken uygulamanın iOS versiyonunda herhangi bir değişiklik yapılmamış görünüyor.