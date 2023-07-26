Musk karar veremiyor: Twitter'ın logosunu tekrar değiştirdi

Yayınlanma: 26.07.2023 - 10:53

Güncelleme: 26.07.2023 - 10:57

Elon Musk, Twitter'ın küçük mavi kuş logosunu "X" olarak değiştirme kararından sonra logoyu tekrar değiştirdi. Salı günü öğleden sonra, Musk, X logosunu daha kalın çizgilerle biraz daha farklı bir versiyonla değiştirdi, ancak daha sonra bu değişikliği geri aldı.

TheVerge'ün haberinde yer alan bilgilere göre, Twitter'daki güncellenmiş logo, Musk'ın takipçisi Sawyer Merritt tarafından gönderilen ve daha önce paylaşılan tasarıma daha yakın görünüyor. Musk, Pazar günü yaptığı açıklamada, "X" olarak yeniden markalaştığını belirtmiş ve "yeterince iyi" bir logo gönderen olursa bunu kullanacağını söylemişti. Daha sonra Merritt'in X logosunun videosunu paylaşarak bu değişikliği duyurdu.



Emma Roth / The Verge

Musk, ilk olarak Monotype'ın "Special Alphabets 4" yazı tipine oldukça benzeyen ve bir Unicode karakteriyle eşleşen X logosunu kullanmıştı. Ancak, bu tasarımın "geçici" bir versiyon olduğunu ve nihai bir tasarımın ne zaman belirleneceğinin henüz belli olmadığını belirtti.

Güncellenen logo Twitter'ın ana sayfasına eklenmiş olsa da, mobil uygulamasında henüz görünmüyor. Musk, logo tasarımıyla ilgili sürecin zaman içinde gelişeceğini vurgulayarak, logo üzerindeki çalışmaların devam edeceğini söyledi.