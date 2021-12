Twitter'ın yeni CEO'su Agrawal'in Türkiye ayrıntısı

Silikon Vadisi’nin en önemli şirketlerinden birisi olan Twitter’da yaşanan üst düzey değişim uluslararası kamuoyunda gündem olurken yeni CEO Parag Agrawal ile ilgili bir Türkiye ayrıntısı ortaya çıktı.

Uluslararası kamuoyu ve teknoloji/yazılım dünyası tarafından çok tanınmayan Agrawal’ın henüz 17 yaşındayken yolunun Türkiye’den geçtiği öğrenildi. Microsoft’ta çalışarak iş dünyasına girmeden 5 yıl önce Agrawal’ın Antalya’da düzenlenen Uluslararası Fizik Olimpiyadı’na katılan heyette yer aldığı belirlendi.

O dönem Antalya’da düzenlenen ve birçok ülkeden katılımcının yer aldığı etkinlikte Agrawal, altın madalya kazanan isimlerden biri oldu. Aldığı puan ile altın madalyaya hak kazanan ve 15’inci olan Agrawal’ın o etkinlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

Hindistan hükümeti bünyesinde çalışmalarını sürdüren HBCSE’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Agrawal’ın İstanbul'da çekilmiş fotoğrafı da yayınlandı.

How delightful to see a former gold medalist at the International Physics Olympiad, Parag Agrawal, @paraga, become the CEO of @twitter. Here's a throwback picture of the Indian contingent at IPhO 2001 in Istanbul, Turkey! Congratulations and best wishes from all of us at HBCSE. pic.twitter.com/0veGqwkViV