Twitter'ın yeni CEO'su Agrawal'in Türkiye ayrıntısı

05 Aralık 2021 Pazar, 13:50

Silikon Vadisi’nin en önemli şirketlerinden birisi olan Twitter’da yaşanan üst düzey değişim uluslararası kamuoyunda gündem olurken yeni CEO Parag Agrawal ile ilgili bir Türkiye ayrıntısı ortaya çıktı.

Uluslararası kamuoyu ve teknoloji/yazılım dünyası tarafından çok tanınmayan Agrawal’ın henüz 17 yaşındayken yolunun Türkiye’den geçtiği öğrenildi. Microsoft’ta çalışarak iş dünyasına girmeden 5 yıl önce Agrawal’ın Antalya’da düzenlenen Uluslararası Fizik Olimpiyadı’na katılan heyette yer aldığı belirlendi.

O dönem Antalya’da düzenlenen ve birçok ülkeden katılımcının yer aldığı etkinlikte Agrawal, altın madalya kazanan isimlerden biri oldu. Aldığı puan ile altın madalyaya hak kazanan ve 15’inci olan Agrawal’ın o etkinlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLA TEBRİK ETTİLER

Hindistan hükümeti bünyesinde çalışmalarını sürdüren HBCSE’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Agrawal’ın İstanbul'da çekilmiş fotoğrafı da yayınlandı.

How delightful to see a former gold medalist at the International Physics Olympiad, Parag Agrawal, @paraga, become the CEO of @twitter. Here's a throwback picture of the Indian contingent at IPhO 2001 in Istanbul, Turkey! Congratulations and best wishes from all of us at HBCSE. pic.twitter.com/0veGqwkViV — HBCSE (@HBCSE_TIFR) December 2, 2021

HBCSE, "Uluslararası Fizik Olimpiyadı’nda altın madalya kazanan Parag Agrawal’ın Twitter’ın CEO’su olmasından dolayı çok mutluyuz. İşte burada 2001 yılında İstanbul, Türkiye’de çekilmiş bir fotoğraf" paylaşımını yaptı. Yapılan açıklamada Agrawal’ın tebrik edildiği de belirtildi.

Kaynak: Sözcü