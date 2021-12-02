Twitter’dan ayrılan Jack Dorsey'den yeni adım

02 Aralık 2021 Perşembe, 10:08

Hareket, Jack Dorsey’in Twitter’ın CEO’luğundan istifa etmesinden birkaç gün sonra geldi. Dorsey, her iki şirketin de CEO’su olarak görev yapıyordu.

Şirketten yapılan açıklamada; Block’un şirketin faaliyetlerini mevcut isimden daha iyi kapsadığı belirtildi. Bununla birlikte, yeni isim aynı zamanda Dorsey’in kripto para birimlerine ve onların arkasındaki blok zinciri adı verilen teknolojiye olan ilgisiyle de uyumlu.

Dorsey, bitcoin’in en yüksek profilli destekçilerinden biri olarak ortaya çıktı ve Square’i bunun için bir araç olarak kullandı. Dorsey, bu yılın başlarında bir bitcoin konferansında “Hayatımda üzerinde çalışmak için daha önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum” demişti.

BITCOIN İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Şirket, kurumsal hazinesinde yaklaşık 220 milyon dolarlık bitcoin bulunduruyor. Ve hatta ağustos ayında, kripto varlıklarının ticareti için blok zinciri tabanlı bir borsa oluşturmayı amaçlayan yeni bir birim başlattı.

Dorsey, Twitter’ın dört kurucusundan biriydi. 2009 yılında Square’i kurdu. İlk ürünü, bir mobil kredi kartı okuyucusuydu. Twitter daha yüksek bir profile sahip olsa da Square, Twitter’ın 35 milyar dolarlık piyasa değerine kıyasla yaklaşık 92 milyar dolarlık piyasa değeriyle daha değerli bir şirket haline geldi.

Square, adını değiştiren ikinci yüksek profilli Silikon Vadisi şirketi. Ekim ayının sonlarında Facebook da adını Meta Platforms Inc. olarak değiştirmiş ve yeni adın "metaverse" olarak adlandırılan sanal gerçeklik ürünlerine ve platformlarına odaklandığını söylemişti.

Kaynak: Sözcü