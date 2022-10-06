Twitter'ın yeni özellikleri kullanıma açıldı
Yeni özellikleri bünyesinde test eden Twitter bazılarını kullanıcıların beğenisine açtı.
Twitter kullanıcı deneyimini artırmak üzerine bazı denemeler yapıyor. Bu bağlamda yeni özellikleri test eden ve bazılarını da kullanıcılarının kullanımına sunan Twitter, resmi hesabı üzerinden yenilikleri paylaştı.
TWITTER YENİ ÖZELLİKLER KAZANDI
Sosyal medya platformları birbirinin popüler özelliklerini bünyelerine entegre etmek için çabalıyorken Twitter da TikTok benzeri özelliğini direkt kullanıma açtı. Bildiğiniz üzere test aşamasında olan video özelliğinin geldiğini duyuran popüler platform bunun yanında keşif kısmını da güncelledi.
Çoklu medya desteğini hem iOS hem de Android kullanıcıları için getiren platform, tweet içine hem fotoğraf hem video hem de GIF eklemeye olanak sağlıyor. Diğer bir yandan Twitter uzun bir süredir beklenen ama kısıtlı kullanıcıya açılan 'tweet düzenleme' özelliği ile çok ses getirdi.
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