Twitter'ın yeni yayınlanan ve kaldırılan 'gri tik' tekrar yayında

11 Kasım 2022 Cuma, 10:23

44 milyar dolar gibi devasa bir bütçe karşılığında milyarder iş insanı Elon Musk'ın hakimiyetine geçen Twitter, Musk'ın belirttiği gibi "aptalca" şeyler yapmaya devam ediyor. Yaşanan son gelişmeler, birkaç gün önce hayatımıza giren ve saatler içerisinde de kaldırılan "gri tik"in geri geldiğini gözler önüne seriyor.

GRİ TİK DİĞER HESAPLAR İÇİN VERİLECEKTİ

Webtekno'da yer alan habere göre Twitter’dan yapılan açıklamalarda artık mavi tike ek olarak hesaplarda ‘gri tik’ rozetinin de yer alacağı ifade edilmişti. Hükümet, şirket, politikacı, influencer vb. öne çıkan onaylanmış hesaplara gelecek özellikle birlikte gerçek hesapların Twitter Blue'nun mavi tikinden ayırt edilebileceği söyleniyordu. Tartışmalı özellik, önce yayınlandı, ardından da kaldırıldı. Şimdi ise yeniden aktif hale getirildi.

Twitter'daki gri tikler tüm hesaplar için aktif edilmemişti. Doğrulanmış bir hesap olan New York Times'a ait hesapta gri tik mevcut ancak doğrulanmasına rağmen bazı hesaplarda halen gri tik görünmüyor.

Musk, geçtiğimiz gün gri tiki önce yayınlayıp sonra kaldırdıktan sonra kendi hesabından yaptığı bir paylaşımda da Twitter’ın önümüzdeki aylarda ‘aptalca’ şeyler yapmaya devam edeceğini söyleyerek, işe yarayan şeyleri tutacaklarını işe yaramayanları değiştireceklerini aktarmıştı: “Twitter’ın önümüzdeki aylarda pek çok aptalca şey yapacağını lütfen unutmayın. İşe yarayanları tutacağız, işe yaramayanları ise değiştireceğiz”

Twitter'daki bu ikilem diğer sosyal medya ağlarına yaradı. Tumblr, Twitter'ın Elon Musk'a geçmesi üzerine Ryan Reynolds ve Lynda Carter gibi ünlü isimlere ev sahipliği yapmaya başladı. Hal böyle olunca da Tumblr'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Tumblr, bugüne dek kullanıcı doğrulama imkanı sunmuyordu. Gelinen son noktada ise bu durum değişti. Kullanıcılar, tek sefer yapacakları 7,99 dolarlık ödeme ile doğrulanmış hesap rozeti satın alabilecekler. Bu durumda Tumblr, Twitter'dan birkaç adım öne çıkmış durumda. Zira kullanıcılar, Twitter'daki aylık ödeme yerine tek seferlik ödeme yapacaklar.

TWITTER NEDEN GRİ TİKE İHTİYAÇ DUYMUŞTU?

Yeni gri tik rozeti, Twitter’a para verip onaylı hesaba geçenler ile bugünün 'gerçek' onaylı hesapları arasındaki ayrımı sağlayacak. Mavi tik, artık Twitter’a para ödeyen herhangi birisi tarafından herhangi bir hesap için satın alınabilecek. Yani bu rozet artık yalnızca bir kullanıcının Twitter’a para verdiğini gösterecek.

Gri tik rozeti ise bugünün mavi tikine sahip olan hesaplarla aynı şartları taşıyor. Bu hesaplar belgelerle doğrulanmış gerçek hesaplar olacak ve sadece önemli kişi ve kuruluşlarda olacak.

Gri tik, bugün mavi tike sahip olan tüm kullanıcılara verilmeyecek. Burada da bazı şeyler birbirine karışıyor. Twitter’a para veren herkes, bir başkasını taklit eden bir hesaba mavi tik onayı alabilecek. Aynı zamanda, gerçekten bu kişiye ait olan hesapta da mavi tik onayı olacak. Dolayısıyla kullanıcılar, artık gerçek ve sahte hesapları birbirinden ayırmakta daha da zorlanacak.