Gigi Hadid, Elon Musk'ın Twitter'ını terk etti: 'Nefret ve bağnazlık çukuru'
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'daki hesabını kapattığını duyurdu. Model, "Twitter ne kimse için güvenli bir yer ne de zarardan çok yarar sağlayacak bir sosyal platform" dedi. Hadid'in Twitter'daki takipçi sayısı 10,5 milyonu geçmişti.
Filistin asıllı 27 yaşındaki süpermodel Gigi Hadid, iki gün önce Instagram'da yaptığı açıklamada Twitter'ı bıraktığını açıkladı. Hadid, kararına gerekçe olarak sosyal medya platformdaki son gelişmeleri gösterdi.
"Twitter gittikçe daha fazla nefret ve bağnazlık çukuru haline geliyor. Parçası olmak istediğim bir yer değil" diyen Hadid, bu durumun uzun süredir yaşandığını ancak yeni yönetimle arttığını savundu.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Hadid, Twitter'daki hayranlarından özür diledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada kalamam. Twitter ne kimse için güvenli bir yer ne de zarardan çok yarar sağlayacak bir sosyal platform."
Ünlü model, Hikayeler kısmındaki paylaşımında Twitter'ın insan hakları departmanının eski başkan vekili olan avukat Shannon Raj Singh'in, kendisinin kovulmasıyla ilgili attığı tweet'i de takipçilerine sundu.
NE OLMUŞTU?
Tesla ve SpaceX CEO'su Musk'ın, Twitter'ı satın almasının ardından platformda yapılacak değişikliklere dair pek çok haber çıktı.
Bunlar arasında mavi tikin para karşılığında alınabilmesi ve ücretli video paylaşılması gibi adımlar var. Ayrıca Twitter'ın 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yarısının görevine son verildi.
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