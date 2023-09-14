Assassin’s Creed oynatacak iPhone 15 Pro işlemcisinin performansı ortaya çıktı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 13:10

Güncelleme: 14.09.2023 - 13:13

Apple'ın yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri, 3 nanometre süreci kullanılarak üretilen A17 Pro çipi ile donatıldı. Apple, A17 Pro'nun A16 Bionic'e göre %20 daha hızlı olduğunu önceden doğrulamıştı ve şimdi ilk Geekbench sonuçları bu çipin performansını daha iyi gösteriyor.

İlk Geekbench sonuçlarına göre, iPhone 15 Pro'nun A17 Pro çipi, tek çekirdekte 2914 puan ve çok çekirdekli kullanımda 7199 puan elde ediyor. Bu, A16 Bionic'in çok çekirdekli puanından yaklaşık yüzde 13 daha yüksek bir performansı temsil ediyor. Ayrıca, A17 Pro'nun A15 Bionic'e göre yüzde 40 daha hızlı olduğu gözlemleniyor.

Yeni A17 Pro çipi, 8GB RAM'e sahip olan yeni iPhone 15 Pro modellerinde kullanılıyor. Bu, geçen yılın modellerindeki 6GB RAM'e göre bir yükseltme anlamına geliyor.

A17 Pro çipi, sadece daha hızlı bir işlemci sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha verimli bir güç tüketimi sağlayarak pil ömrünü artırıyor. A17 Pro ayrıca, 3D grafiklerde ve AV1 codec donanım kod çözme işlevinde geliştirmeler sunuyor ve USB-C kablosu ile daha yüksek veri aktarım hızlarına olanak tanıyan bir USB 3 denetleyicisine sahip.

A17 Pro çipinin GPU performansı hakkında daha fazla ayrıntı henüz açıklanmamış olsa da, yakın gelecekte daha fazla bilgi bekleniyor. iPhone 15 Pro için ön siparişler bu Cuma başlayacak ve resmi lansman 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

A17 ÇİPİ 3A OYUNLARI AÇIYOR!

Apple'ın açıkladığı bilgilere göre A17 çipi Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding ve Assassin's Creed Mirage gibi AAA oyunları açabiliyor. Bu sayede de mobil oyunculukta yeni bir devrim yaşanacağı tahmin ediliyor.