Uçan şemsiye geliştirildi! Yağmurda yürürken kontrol edebilirsiniz

Bir mühendis, yağmur yağarken aynı zamanda şemsiye tutmayla uğraşılmaması adına bir şemsiye tasarladı. Bu şemsiye uçabiliyor ve kontrol edilebiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:13
Uçan şemsiye geliştirildi! Yağmurda yürürken kontrol edebilirsiniz
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Bir YouTuber aynı zamanda mühendis olan kişi I Build Stuff adlı YouTube kanalı üzerinden yaptığı tasarımı paylaştı. Şemsiyelerin yıllar içinde çok da fazla değişmediğine değiniliyor. Özellikle çok yağmurlu havalarda şemsiyeyi tutmanın zor olduğunu aktarılıyor. Uçan şemsiye için normal bir şemsiye ve uçması için özel olarak tasarlanan pervaneler ve mühendislik bilgisi gerekiyor.

HALEN BİRİNİN KONTROL ETMESİ GEREKİYOR AMA OTONOM HALE GETİRİLEBİLİR

Yıllardır uçan şemsiyeler geliştirilmeye çalıştığını aktaran YouTuber, tasarımsal hatalardan dolayı bu tarz uçan şemsiyelerin başarısız olduğunu söylüyor. 

Bu şemsiye için pervaneleri kanopinin yanlarından dışarı çıkacak şekilde yerleştirdi. Bunun yanında şemsiye, hem güçlü hem de hafif olan karbon fiberden yapılmış dört kollu X şeklinde merkezi bir çerçeveden oluştuğu için kullanımı da kolay. 

Yapımı için aylarca uğraşan mühendis elle kontrol edilmesi gereken bu şemsiyeyi otonom hale getirmek istiyor.


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