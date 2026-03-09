Ülkelerden yeni düzenlemeler; GTA Online'a girmek için yaş doğrulaması gerekebilir

Dijital dünyada yapay zekanın da gelişiyle kontrolsüz bir durum ortaya çıkmaya başladı. Bunun farkında olan ülkeler ise bazı düzenlemelerle özellikle 18 yaşından küçük gençlerin ve çocukların sosyal medya ve diğer mecralardaki kullanımlarını düzenlemek istiyor.

Yeni düzenlemeye göre bu sadece oyunları kapsamıyor ancak ülkede R18+ derecelendirilmiş çevrimiçi oyunlara giriş yapmak istendiği zaman kişinin yaşını kanıtlaması istenecek.

Yeni kuralın haftaya yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Oyunların dışında arama motorları, sosyal medya platformları, yetişkin içeriği sunan siteler, uygulama mağazalarının yanı sıra oyun sağlayacıları ve yapay zeka sistemleri de bu yeni alınan karara uymak durumunda kalıyor.

Düzenleme, oyun tarafında çevrimiçi oyunlar ile kısıtlanmış. Yani her R18+ derecelendirmesine sahip oyun bu durumdan etkilenmeyecek. Ancak GTA Online gibi bu derecelendirmeye sahip aynı zamanda çevrimiçi olarak oynanan oyunlarda kısıtlama bulunacak ve oyunseverlerin kendilerini 18 yaşından daha büyüklerse bunu kanıtlamaları beklenecek.

Aktarıldığına göre Avustralya özelinde GTA Online'ın 400 binin üzerinde oyuncusu var.

Kurallara uyulmadığında ne olacak?

Avustralya'nın getirmeye hazırlandığı bu düzenlemeye uymayan şirketler olursa her ihlal için 49,5 milyon Avustralya doları ceza kesilecek, yani kabaca 34,8 milyon ABD doları.

Kişinin 18 yaşından büyük olduğunu göstermesi içinse bazı platformlarda değişiklikler var. Örneğin bazı durumlarda yüz analizini içeren yapay zeka teknolojileri kullanılıyor. Bu da kamera üzerinden tarama yapılarak yüz üzerinden yaş tahmini yapmaya odaklanıyor. Ancak bu sistemin çok güvenilir olmadığı ve kolaylıkla manipüle edildiği de belirtiliyor. Bu yüzden farklı yöntemler gündeme gelebilir.

Rockstar Games konuyla ilgili doğrulama sistemi hazırlıyor. Şirket, oyuncuların iki seçenekten birini kullanmasını önerecek; yüz taraması ya da yaşanılan ülkenin resmi kimliğinin fotoğrafının yüklenmesi.