Ünlü Apple analistinden çarpıcı iddia: iPhone'lara 10 yıl ömür biçti
Teknoloji devi Apple'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, şirketin iPhone'u 10 yıl içinde artırılmış gerçeklik (augmented reality-AR) ürünleriyle değiştirmek istediğini öne sürdü.
Teknoloji sitesi 9to5mac'in haberine göre Kuo ayrıca Apple'ın AR gözlüğünün 2022'nin son çeyreğinde piyasaya sürüleceğini söyledi.
AR; bir kişinin bulunduğu fiziksel ortamı, bilgisayarla oluşturulan görüntülerle birleştirmesini sağlayan teknolojiye deniyor. Apple'ın yanı sıra Microsoft, Facebook ve Google gibi şirketler AR cihazları geliştirmeye çalışıyor. Örneğin 2016'da piyasaya sürülen Microsoft HoloLens bunlardan biri.
Kuo, Apple'ın AR planlarına dair şöyle yazdı:
"Apple, iPhone'u 10 yıl içinde AR'la değiştirmeyi hedefliyor."
Apple analisti AR ürünlerinin başarısının iPhone veya Mac'ten ne kadar bağımsız olduğuyla ilişkili olduğunu da düşünüyor:
AR gözlüğü sadece bir Mac veya iPhone aksesuarı olursa bu ürün büyümez. Bağımsız bir AR gözlüğü, ürünün kendi ekosisteminin olacağı ve hem eksiksiz hem de esnek kullanıcı deneyimi sunması anlamına gelir.
"Şu anda bir milyardan fazla aktif iPhone kullanıcısı var" diyen Kuo, şu ifadeleri kullandı:
Apple'ın hedefi iPhone'u 10 yıl içinde AR'la değiştirmekse bu, şirketin 10 yıl içinde en az 1 milyar AR cihazı satacağı anlamına geliyor.
Kuo'nun paylaştığı bilgilere göre gelecek senenin son çeyreğinde piyasaya sürülecek gözlük M1 işlemcisine sahip Mac'lerle aynı performansta olacak.
Kaynak: Independent Türkçe
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