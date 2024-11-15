Uyarılmasına rağmen uygulayan yok; en çok hangi şifreler kullanılıyor?

Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:00

Güncelleme: 15.11.2024 - 00:00

Dijital dünyada kötü niyetli kişilerden korunmak için yıllardır uygulamalara şifre belirlerken, karmaşık ve tahmin edilmesi zor ve hackleme sistemlerinde saniyeler içinde kırılmayacak şifrelerin tercih edilmesi öneriliyor ancak en çok kullanılan şifre yine 123456 oldu.

DÜNYADA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞİFRELER BELLİ OLDU

Bankacılık uygulamaları ve sosyal medya hesapları için karmaşık ve güçlü parolaların oluşturulması öneriliyor ancak yine de pek çok kişi bu önerileri dinlemiyor gibi duruyor.

Şifre yöneticisi NordPass dünyanın en çok kullanılan şifrelerini güncelledi ancak liste önceki yıllara oranla çok değişmedi. 1 saniyenin altında bulunabilen bu şifreleri kesinlikle tercih etmemek gerekiyor.

Milyonlarca kişinin kullandığı ve listede ilk sırada yer alan 123456'yı ikinci sırada 123456789 takip ediyor. Üçüncü sırada 12345678, dördüncü sırada password ve beşinci sırada qwerty123 yer alıyor. Bu şifreler dünyada milyonlarca kişinin hesabını koruyan parolalar oluyor.

Listenin devamında şu şifreler de yer alıyor:

1. 123456

2. 123456789

3. 12345678

4. password

5. qwerty123

6. qwerty1

7. 111111

8. 12345

9. secret

10. 123123