Emoji tabanlı şifrelerin kullanımı 'güvenliği' artıyor

Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:02

Güncelleme: 29.11.2023 - 14:11

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi yaklaşım, sadece şifre güvenliğini artırmakla kalmayıp aynı zamanda kullanıcıların giriş bilgilerini hatırlamalarını kolaylaştırarak dijital varlıklarını daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

ŞİFRELER EMOJİ İLE DAHA GÜÇLÜ OLUYOR

Pek çok internet kullanıcısı, uzun, karmaşık şifreleri hatırlamakta zorlanıyor ve genellikle basit şifreleri tercih ediyor. Emoji tabanlı şifreler, bu sorunu çözmek için geliştirilmiş bir yaklaşımı kullanıcılarına sunuyor. Unicode standardının bir parçası olan emojiler, şifreleri güçlendirmenin yanı sıra onları daha hızlı ve hatırlaması daha kolay hale getiriyor.

Emoji tabanlı şifrelerin kullanımı pek çok avantajı beraberinde getiriyor. Geleneksel şifreleme yöntemlerine kıyasla emoji tabanlı şifreler, daha az karakterle daha güçlü bir güvenlik sağlıyor. Kaspersky uzmanları emoji tabanlı şifrelerle siber güvenliğin daha etkili ve kullanıcı dostu hale gelmesinin dijital dünyada güvenliği artırmak adına önemli bir adım olduğuna vurgu yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, emoji tabanlı şifrelerin siber tehditlere karşı dayanıklılığı artırmanın yanı sıra kullanıcı deneyimini de önemli ölçüde iyileştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çeşitli emoji seçenekleri, siber saldırganların saldırılarını önlemekte etkili bir bariyer oluşturuyor. Ayrıca, kullanıcılar şifrelerini hatırlamakta daha başarılı oluyorlar çünkü bir dizi ifadeyi bir araya getirmek, basit harf ve rakam kombinasyonlarından daha etkili bir hatırlama yöntemi sunuyor."

Özar, bu yöntemin kullanıcıların hayal güçleriyle zenginleşecek bir potansiyele sahip olduğunu aktardı.