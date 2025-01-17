Uygun fiyatlı iPhone böyle mi görünecek?

Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:59

Güncelleme: 17.01.2025 - 09:59

Apple iPhone 4'ün tasarımını çok da değiştirmeyebilir. Ortaya çıkan maket görsellerinde telefonun arka tarafında büyük bir kamera lensi bulunuyor. X'te bir kullanıcı, iPhone SE 4'e ait olduğunu iddia ettiği maket görünteleri paylaştı.

UYGUN FİYATLI iPHONE BÖYLE OLABİLİR

Telefon iPhone 4'e benzer bir tasarıma sahip gibi dursa da kamerası güncellenmiş bir versiyonu gibi görünüyor.

Telefonun yan tarafında ise sesi artırma ve düşürme tuşları, eski sessize alma düğmesi ve SIM kart yuvası yer alıyor.

Daha önceki sızıntılara göreyse uygun fiyatlı iPhone'un 6,1 inç boyutlarında OLED ekranı bulunacak. 48 MP arka kameraya ön tarafta 12 MP kamera eşlik edecek. Cihazın bu yıl nisan ayında tanıtılması bekleniyor.